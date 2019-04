Contrarreloj en el Senado para las objeciones a ley estatutaria de JEP

A partir de este lunes, las objeciones presidenciales a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzarán una carrera contrarreloj de dos meses en el Senado, donde debe haber decisión sobre las mismas antes del próximo 20 de junio.

Luego de los días de descanso y reflexión de Semana Santa, los senadores se preparan para tomar una decisión sobre los reparos que envió el Gobierno Nacional a esta iniciativa, la cual hace parte del esquema de juzgamiento de los excombatientes.



La carrera contra el reloj será, además, porque en la agenda del Senado también está la aprobación del Plan de Desarrollo, el cual, por ley, debe estar listo antes del próximo 7 de mayo.



Este proyecto concitará gran parte de la atención de los senadores por varios días tomando en cuenta que se trata de la hoja de ruta del Gobierno para los próximos 4 años.



En cuanto a la justicia para la paz, entre los aspectos que objetó el presidente Iván Duque están las reglas para la extradición de los exmiembros de las Farc que hayan cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, las entidades encargadas de definir quiénes son realmente aptos para recibir beneficios de la JEP y que esa organización, con su patrimonio, sea la única responsable de la reparación a las víctimas.

Esas discrepancias fueron negadas en la plenaria de la Cámara de Representantes con 110 votos en contra y solo 44 a favor, lo que convierte al Senado en el escenario en el cual se vivirá el siguiente round, el cual será el definitivo.



El senador por Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, uno de los integrantes de la comisión de Senado que estudia las objeciones, la que tiene previsto presentar un informe esta semana, afirmó que la idea es proponerle a la plenaria analizarlas “una por una” y tratar de llegar a un “consenso entre todos los sectores”.



Este consenso del que habla el congresista no se ve sencillo, ya que en el Senado ya hay un informe, radicado por los senadores opositores Iván Marulanda (‘verdes’) y Alberto Castilla (Polo), que propone negar los reparos presidenciales y que el jefe de Estado tenga que sancionar la ley estatutaria de la JEP como salió de la Corte Constitucional, la cual ya le dio su visto bueno al texto.



Según el Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva de la corporación deberá poner a consideración de la plenaria este informe primero que el radicado por el sector de Rodríguez, en el que también está la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia.



Las palabras del senador Rodríguez, en el sentido en que la idea es proponer que las objeciones se discutan “una por una” abre la posibilidad de que el debate en el Senado se extienda.



A diferencia de la Cámara de Representantes, donde el informe que se impuso proponía únicamente negar todos los seis reparos presidenciales, en bloque, en el Senado el debate podría darse de manera diferente.



En ese caso, el presidente del Senado, Ernesto Macías, tendría que poner en discusión y votación una a una las seis objeciones presidenciales, lo que tomaría más tiempo que en la Cámara de Representantes.



El Senado se ha destacado por ser el escenario de los debates más encarnizados alrededor del tema del proceso de paz. En esa corporación se encuentran congresistas más críticos del acuerdo y también defensores más feroces de la integridad de lo pactado.



Adicionalmente, las diferencias en votos entre unos y otros son menos holgadas que en la Cámara, lo que, para observadores, podría desencadenar en que algunos de los reparos alcancen las mayorías para ser acogidos y otros sean negados.



Partidos como el Liberal, Cambio Radical, ‘la U’ y los opositores –Polo, Alianza Verde y Coalición Lista de la Decencia-–tienen la decisión de negarlos y los votos para hacerlo. Y el Centro Democrático, el Partido Conservador y los movimientos cristianos, bloque que está en minoría en este tema, están en la orilla de aprobarlos.



Aunque en el papel los partidos políticos están jugados con la votación sobre las objeciones a la JEP y las mayorías no favorecen al Gobierno Nacional, nadie sabe qué pasaría si los reparos se votan uno por uno.



Si se votan de manera diferente, es decir si algunas objeciones se salvan y otras no, se abriría otro debate jurídico alrededor del futuro de la ley estatutaria de la justicia para la paz ya que habría que determinar qué pasaría con la norma tomando en consideración que la Cámara negó la totalidad de las discrepancias presidenciales.



