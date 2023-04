El viacrucis para el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso comienza mañana. Tiene 48 días hábiles para que se aprueben 29 proyectos, entre propios y los que apoya.



(Además: ¿Qué viene para el Conservador tras radicación de ponencia de reforma de salud?).

El riesgo es enorme de que se convierta en un mecanismo de presión al Congreso e, incluso, a la Corte. FACEBOOK

TWITTER

Pero no será una procesión sencilla, pues en este paquete están las llamadas reformas del cambio, que han causado polémica, especialmente la que revuelca el sistema de salud, radicada hace casi dos meses, pero su primer debate, si no pasa nada extraordinario, solo se hará la semana que se inicia. Asimismo, el Gobierno tendrá que trabajar en la resurrección de su aplanadora, que no parece estar pasando por su mejor momento. Y hay un factor adicional: estamos en año electoral, por lo que desde ya más de un parlamentario tiene un ojo puesto en sus regiones.



Desde varios sectores han lanzado alertas por esta avalancha de reformas, teniendo en cuenta que si bien durante el primer año de cada gobierno se radican las principales apuestas de los presidentes, esta vez tienen mayor complejidad porque se trata de cambios estructurales que afectarán la vida de cada uno de los colombianos, pues son las reformas que transforman los sistemas de salud, pensional y laboral. A esto se suman los proyectos propios del Legislativo, que por ley deben ser agendados.



Estos debates, han señalado expertos, así como sectores de oposición, deben llevarse a cabo en profundidad, con más tiempo y no en 10 semanas. También se ha advertido que esta situación se puede prestar para que se abra la puerta al ‘pupitrazo’ y que se incluyan artículos que, por falta de tiempo, pasarán desapercibidos. “La hemorragia legislativa es muy peligrosa”, dijo, por ejemplo, Juan Lozano, hace unas semanas, en su columna publicada en este diario.



(Le puede interesar: Álvaro Uribe envía alerta si se aprueba reforma pensional del presidente Petro).



No obstante, Petro sabe que debe aprovechar su impulso de popularidad de recién electo, aunque ya comienza a bajar, para que sus reformas sean respaldadas por sus electores. Prueba de ello es el discurso del balcón al que convocó para el 1.º de mayo, en el que espera recibir un espaldarazo y, por ahí derecho, enviar un mensaje al Congreso. Sin embargo, esta convocatoria, que no es la primera, ha sido cuestionada.



“El riesgo es enorme de que se convierta en un mecanismo de presión al Congreso e, incluso, a la Corte. No creo que la discusión en las calles vaya a mejorar el nivel de reflexión, que es lo que necesitan los colombianos, sobre temas que afectan la vida de cada uno de ellos”, ha dicho el senador Humberto de la Calle.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro el día del discurso desde el balcón en la Plaza de Armas. Foto: Presidencia

¿Alcanzarán los tiempos?



Vamos en los tiempos. La semana pasada ya votamos reformas constitucionales, ya votamos reformas legales y ya esta semana de Pascua, seguramente, vamos a seguir con las reformas sociales. FACEBOOK

TWITTER

Ya el presidente del Congreso, Roy Barreras, le pidió a Petro citar a sesiones extraordinarias después del 20 de junio, cuando terminen las ordinarias, pues prevé que algunos proyectos claves no alcanzarán a tener sus últimos debates. En esa misma línea opina el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien dijo que, si es necesario, convocarán a extras.



Prada, no obstante, está tranquilo con lo que viene y confía en que el calendario se cumplirá. Pero no solo eso, sino que las reformas serán aprobadas. “Vamos en los tiempos. La semana pasada ya votamos reformas constitucionales, ya votamos reformas legales y ya esta semana de Pascua, seguramente, vamos a seguir con las reformas sociales. Vamos viento en popa. Las sesiones van hasta el 20 de junio, razón por lo que lo ideal es que en el mes de abril queden, en lo posible, votados en primer debate la mayoría de los proyectos, segundos debates en las primeras dos semanas de mayo y nos queda el resto de mayo y junio. Si es necesario, lo digo desde ya, pues hacemos unas extras para prorrogar el tiempo y lograr terminar estos debates. Los tiempos son favorables”.



(Lea también: 'La dictadura del bolígrafo decide cuál reforma acompañar').



En las cuentas del Gobierno, casi que cada semana se debe aprobar un debate, bien sea en comisión o en plenaria. Desde el Congreso, además, han señalado que como los proyectos claves entran por comisiones diferentes, o por diferente corporación, no se cruzaran. No obstante lo anterior, sí habrá una avalancha en las plenarias.



Al contrario de lo que dice el ministro, analistas ven muy apretado el cronograma, por lo que consideran que tal vez le bajen el acelerador. Esto, teniendo en cuenta que la reforma de la salud no ha podido tener los consensos necesarios para que se lleve a cabo el primer debate —solo hasta el viernes de la semana pasada se pudo radicar la ponencia y sin el apoyo de todos los partidos de la coalición—.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior, dice que “la coalición está viva”. Foto: Prensa Ministerio del Interior

Según el cronograma presentado por el Ministerio del Interior en enero, el primer debate debió ser en marzo, por lo que ya tiene 15 días de retraso. Ante esta situación, se prevé que las reformas laboral y pensional, que también son temas sensibles, tardarán en lograr los consensos.



“Está muy apretado el cronograma para sacar todas las reformas que anhela el Gobierno. Seguramente algunas saldrán con modificaciones, por ejemplo, la de salud, y les bajarán el acelerador a la pensional y laboral”, explicó el analista Carlos Arias, de la Universidad Externado. Y agregó: “No hay posibilidad de lograrlo todo, y más porque está en aprobación el Plan Nacional de Desarrollo”.



En ese sentido opinó el también analista Jairo Libreros, quien cree que difícilmente se van a aprobar 10 reformas. “Son temas muy difíciles de sacar adelante, como la polémica que hay con la reforma de la salud, donde más que consensos se optó por la operación de ‘lentejismo’, que va a tener consecuencias en la aprobación de otros proyectos y puede desatar una ruptura en materia de alianzas”. Agregó que, “en el mejor de los casos, serán aprobados seis proyectos y quedará un desgaste muy fuerte. Pensar que va a alcanzar el tiempo en pleno inicio de la campaña regional es aventurado y poco realista. El balance va a ser negativo”.

¿Resucita la coalición?



El debate por la falta de tiempo, más allá de los riesgos que genera para la democracia la rapidez con la que se busca la aprobación de leyes trascendentales para el país, no se estaría dando si la aplanadora del Gobierno estuviera aceitada.



Pero esa aplanadora, que actuó de manera sólida el semestre pasado y aprobó, por ejemplo, la reforma tributaria más alta de nuestra historia, no pasa por su mejor momento.



El hundimiento de la reforma política, primera gran derrota en el Congreso de Petro, y del presidente de la corporación, Roy Barreras, marcó un antes y un después de la coalición conformada, principalmente, por el Pacto Histórico, la Alianza Verde y los partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y ‘la U’. Dejó heridas abiertas con los ‘verdes’, por ejemplo.



(Consulte: ‘No hay guerra. Va a haber acuerdo’: Prada sobre la reforma de la salud)

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; durante un foro organizado por la Contraloría. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

Creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes, pero esto ya está roto. FACEBOOK

TWITTER

Y lo que ha pasado en las últimas semanas con la reforma de la salud es señal de que estos partidos no son notarios del Ejecutivo. Los tres partidos tradicionales le cerraron, por ahora, la puerta al Gobierno porque no tuvo en cuenta sus reparos para construir la ponencia y cuestionan que el Presidente, de manera verbal, aseveró que serían acogidos. Ya hay desconfianza y más porque ha trascendido que el Gobierno está buscando a los congresistas para que su proyecto sea aprobado voto a voto. No obstante, los jefes de los partidos se están blindando y buscan aplicar la ley de bancada, bien sea que apoyen o no, porque el mismo presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, afirmó esta semana en entrevista con este diario que la puerta podría abrirse si se acogen sus líneas azules a través de proposiciones.



(Siga leyendo: ¿Qué pasará ahora con la reforma de la salud en el Congreso?).



El Partido Liberal parece ser el más radical, por lo menos, frente a la reforma de la salud. Pero si el Gobierno logra el apoyo de los conservadores, ‘la U’ y la mitad de los ‘verdes’, su reforma pasará sin problemas.



“Creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes, pero esto ya está roto”, comentó el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, en entrevista con EL TIEMPO.



Y todo indica que así será. Cada reforma traerá su ritmo y nos pondrá a contar votos, pues mientras que se hundió la reforma política, se aprobó en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo, la regulación del cannabis —no es propio— y se hundió, como en los mejores días de la aplanadora, la moción censura contra la ministra Irene Vélez en el Senado. Citando lo anterior, el ministro Prada se atrevió a afirmar que “la coalición está viva”. Pero solo se sabrá si hubo resurrección una vez se apruebe, o no, el primer debate de la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara.

Las leyes y reformas

1. Plan Nacional de Desarrollo

2. Adición presupuestal

3. Reforma de la salud

4. Reforma pensional

5. Reforma laboral

6. Código Minero

7. Modernización de la Policía

8. Aceptación de responsabilidad penal

9. Humanización penitenciaria

10. Régimen Sancionatorio de Transporte

11. Código Ferroviario.

12. Desmonte de vehículos

13. Reforma de la educación

14. Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

15. Servicios públicos

16. Código Nacional de Transito

17. Sistema Nacional Ambiental

18. Transferencias municipios

19. Jurisdicción agraria

20. Campesino sujeto de derechos

21. Cannabis

22. Código Electoral

23. Prohibición de fracking

24. Acuerdos y tratados internacionales

25. Cambio de nombre Ministerio de Cultura

26. Día de la diversidad étnica y cultural

27. Reglamentación del cannabis

28. Entretenimiento cruel con animales

29. Reconocimiento y fortalecimiento del sector de la música en Colombia

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias