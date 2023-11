Contrarreforma de la salud, también con pronóstico reservado en el Senado

Si el trámite de Gobierno de la reforma de la salud es una incertidumbre, el proyecto de contrarreforma presentado por Cambio Radical y el Centro Democrático adolece de lo mismo. No es claro el futuro del proyecto y en este caso está estancado en la Comisión Primera de Senado, donde no se ha podido votar su archivo o la aprobación de la ponencia positiva.



Entre las varias diferencias entre el proyecto de Gobierno y el de la oposición, uno de los puntos más importantes es su carácter estatutario del último. Esto hace que tenga que tener al menos 11 votos de la Comisión para su aprobación o para que sea archivado. Ninguno de los sectores tiene el número mágico y por eso el proyecto es agendado en el orden del día pero al final no se discute y queda en una situación de inmovilismo.



Es lo que ocurrió este martes, cuando estaba en el segundo lugar de la agenda. “Esperamos hoy aprobar la ponencia positiva de esta ley estatutaria. Una ley corta que resuelve los problemas verdaderos de la salud. Manteniendo lo bueno”, declaró uno de los autores, David Luna, que fue categórico al decir que tenían los votos para aprobar la iniciativa. Incluso expresó que el encuentro del miércoles entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe no iba a incidir en el visto bueno de la Comisión.

La comisión primera de Senado debate la contrarreforma de la salud, de Cambio Radical. Foto: Milton Diaz / El Tiempo



A pesar del pronóstico positivo de Luna, la comisión no les respondió a los de Cambio Radical. En medio del debate, algunos de la oposición comenzaron a expresar que fue una movida del Gobierno dejar el proyecto de segundas en el orden del día para que el tiempo no fuera suficiente para su debate y se tuviera que concluir la sesión sin aprobar la “contrarreforma”.



Otra sería la razón de que el proyecto nuevamente se pospusiera. Los autores inicialmente contaban con los liberales, conservadores y ‘la U’. No obstante, algunos le comentaron a EL TIEMPO que uno de los senadores liberales se movió para convencer al Partido de la U de no acompañar la propuesta y esto es lo que estaría ocurriendo. No hay los votos suficientes.



Esto se habría evidenciado en la sesión del martes. A pesar de las preocupaciones de que no alcanzara el tiempo, en el orden del día se llegó al segundo punto y había el espacio suficiente para aprobar la ponencia positiva. Sin embargo, los ponentes se salieron de la sesión para no iniciar la discusión. La razón de esta movida habría sido que no contaban con los votos , por lo que prefirieron no correr riesgos con el archivo. De esta forma, se tuvo que aplazar una vez más el trámite de la contrarreforma de la salud.

Opositores a la reforma de la salud piden garantías en el debate. Foto: @kroarbelaez

Uno de los afines al Ejecutivo le dijo a este diario que lo que está ocurriendo en este Congreso es solo una muestra más de la polarización. Los contrarios al gobierno no tienen votos para aprobar sus proyectos y el Ejecutivo tampoco tiene los suficientes para tramitar los suyos. De esta manera habría una parálisis que se está viendo el número de proyectos tramitados exitosamente por el Legislativo en el semestre.



La iniciativa en respuesta a la reforma de la salud de gobierno quedó agendada para mañana, pero ya se ha dicho que tampoco habría trámite, pues se estaría a la espera de los resultados de la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. No obstante, de mantenerse la situación, el proyecto caería en el mismo inmovilismo que la reforma de Gobierno, con el agravante que es un proyecto de ley de carácter estatutario y debe tener sus cuatros debates en el mismo periodo. Esto significa que debe estar votado y aprobado antes del 20 de junio del 2024.



Un hecho llamativo es que sectores del Partido Conservador, que han expresado su favor a la contrarreforma, han sido críticos con el expresidente Álvaro Uribe y los otros del Centro Democrático que se reunirán con el presidente Petro. La razón de esto es que consideran que con dicho encuentro se está legitimando el proyecto de Gobierno en contravía con la propuesta de la oposición, que tiene como autores algunos de los del Centro Democrático.