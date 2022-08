En menos de dos semanas, el Congreso en pleno elegirá al siguiente Contralor General de la República y las apuestas por el nombre de quién será el titular comienzan a intensificarse entre diferentes sectores políticos.



Como sucede cada cuatro años, la elección de jefe del ente de control fiscal es uno de los momentos de mayor debate en el Capitolio. No se puede pasar por alto que la Contraloría tiene entre sus funciones la vigilancia de contratos y obras en las cuales también participan sectores políticos regionales.



La elección, adicionalmente, es un primer pulso para medir la fuerza que tenga el gobierno entrante en el Congreso y qué tan sólida comienza a ser la coalición con la que gobernará en los siguientes cuatro años.



Para varios observadores, esa fuerza parece estar, por el momento, bastante limitada, tomando en cuenta que cuatro partidos tradicionales -Liberal, Conservador, ‘la U’ y Cambio Radical- y 15 de los 16 congresistas de las curules de paz ya anunciaron su respaldo a María Fernanda Rangel.



Muchos comentan que es difícil que el Centro Democrático, otro de los partidos con asiento en el Legislativo, se incline por un aspirante que tenga el respaldo de las fuerzas políticas que comenzarán a gobernar el próximo domingo.



La aspirante respaldada por los partidos y las curules de paz es actual funcionaria de la Contraloría y ha sido duramente cuestionada por algunos sectores afines al presidente entrante, Gustavo Petro, los cuales han manifestado, entre otras críticas, que ella sería el continuismo del actual titular de la entidad, Felipe Córdoba.



María Fernanda Rangel Esparza, una de las favoritas para ser elegida siguiente Contralora General. Foto: Contraloría General de la República.

Este respaldo de cuatro partidos tradicionales es un primer hecho político que parece jugar en contra de Petro y del Pacto Histórico, plataforma que parece haber estado un poco ausente de la elección del siguiente Contralor General, por ahora.



Aunque el proceso está reglado, tiene participación de centros educativos y mediciones para los aspirantes, el tema político está directamente relacionado. No en vano es el Congreso en pleno el que elige al jefe del ente de control fiscal de una lista de 10 finalistas que superan varias pruebas y entrevistas.



La inclinación de estos partidos políticos a favor de Rangel parece haber sido una señal de cómo serían las cosas en el Congreso para el nuevo gobierno y para su principal apoyo en el Legislativo: el Pacto Histórico, el cual, pese a tener las bancadas más grandes no ha sido protagonista, por el momento, de esta elección.

En esta ecuación es clave que tener en cuenta que, hasta ahora, los partidos políticos están decidiendo cómo se declararán frente a la nueva administración: de gobierno, independientes o de oposición. Y aunque haya sectores que han mostrado coincidencias con Petro, la mayoría no han hecho una declaración oficial en este sentido. Para ello tienen todavía hasta el próximo 7 de septiembre.



Un segundo hecho político llamativo es el apoyo de 15 de los 16 congresistas de la curules de paz a la aspirante que genera críticas dentro de los sectores afines al nuevo presidente y al Pacto Histórico, es decir hacia María Fernanda Rangel.



Pese a que varios de estos congresistas han manifestado su decisión de apoyar a la administración entrante, Rangel parece tener cierto nivel de cercanía con personas clave en el proceso de paz con las Farc como, por ejemplo, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.



Rangel fue secretaria General del Ministerio y es nacida en Cúcuta, la misma tierra de Cristo, quien fue negociador de paz en La Habana. Las curules de paz son hijas del acuerdo de paz del cual el exministro es uno de los artífices.

La bancada del Pacto Histórico con el presidente elegido, Gustavo Petro. Foto: Prensa Gustavo Petro

Y un tercer hecho político que rodea la elección de siguiente Contralor es que la mayoría de los sectores del Pacto Histórico no ha mostrado su inclinación hacia algunos de los elegibles, algo que ha llamado la atención en el Capitolio.



Durante algunos días se habló de que algunas fuerzas cercanas a Petro estarían inclinadas hacia la aspiración de Julio César Cárdenas. Sin embargo, el aspirante no clasificó entre los 10 finalistas.



Los únicos integrantes de esa alianza que han estado presentes en el proceso han sido los presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, los cuales han definido los pasos jurídicos que deben darse para esta elección.



Si el nuevo cronograma fijado se cumple, el próximo jueves debe ser citado el Congreso en pleno para una audiencia pública en la cual los 10 seleccionados tras las entrevistas de este jueves hablarían ante senadores y representantes de su visión sobre lo que debe ser la Contraloría y de sus planes si son elegidos allí.



Y ocho días después, el jueves 18 de agosto, sería la elección del siguiente jefe del ente de control fiscal, en la cual se jugarían varias apuestas políticas que ya se están tejiendo en el Capitolio.



