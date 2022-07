A través de su cuenta de Instagram, Karol González Mora renunció a seguir siendo parte de la lista de 10 candidatos para ocupar el cargo de contralor general .



González Mora está casada con Luis Ernesto Gómez, exsecretario de la Alcaldía de Bogotá que renunció para apoyar la candidatura del hoy presidente electo, Gustavo Petro.



Luis Ernesto Gómez y su esposa Karol González Mora, candidata a Contralor Foto: Instagram: @luisernestogl

Esta abogada aseguró que, cuando se inscribió en el concurso, en febrero del año actual, lo hizo "con total independencia", ya que su esposo era parte de la Alcaldía de Bogotá y no estaba involucrado en ningún proceso electoral.



Sin embargo, el respaldo de Gómez a Petro llevó a González a cambiar de parecer sobre su inclusión en el listado: "Por esta razón, y en coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección".



La exaspirante ha sido asesora de la Región Administrativa y de Planeación Especial (Rap-E), entidad en la que el Distrito tiene participación y asiento en la junta directiva.



En las pruebas para llegar a dirigir la Contraloría, González obtuvo un desempeño ponderado del 48,5 %.



Al respecto, en su carta de renuncia a la candidatura, aseguró: "Soy consciente de que mi puntaje hoy no es el más alto en experiencia y publicaciones académicas, por lo que dedicaré estos cuatro años a seguir acumulando experiencia académica y profesional".



En su momento, la representante a la Cámara Katherine Miranda le dio su opinión a EL TIEMPO sobre la inclusión de González y su puntaje: "Si fuera por mí, independientemente de si es hombre o mujer, si tiene mala calificación o por lo menos por debajo del promedio, no debería estar. Sin embargo, la orden del juez fue absolutamente clara y fue paridad", sentenció.



Además, González ejerció como representante legal de Tolk Colombia, suscribiendo un contrato con el Ministerio de Trabajo en 2017.

En la actualidad, ella trabaja en la Contraloría General, con énfasis en las regalías.



