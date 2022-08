El senador Humberto de la Calle, que fue electo en las listas de la Coalición de la Centro Esperanza, pero con el aval del partido Verde Oxígeno, se refirió sobre los cambios que podrían ser surtidos en la lista de elegibles para la Contraloría General de la Nación.



De la Calle aseguró que, aunque considera que el Legislativo anterior había establecido una fecha "anticipada" para la elección del nuevo contralor que reemplazará a Carlos Felipe Córdoba, la reconfiguración de la lista en una segunda instancia le parece "peligroso".

"Como ya se corrieron los temas de equidad de género en la lista me parece muy preocupante y peligroso volver a abrir un proceso para volver a cambiar la lista, esto se nos puede llenar de demandas que terminamos pagando los colombianos", indicó el senador que se declaró en independencia ante el gobierno entrante de Gustavo Petro.



En ese sentido, se ha hablado sobre la posibilidad de que el nuevo Congreso baraje una nueva lista de diez elegibles y en esta podrí ser incluido el nombre del exministro y exvicecontralor Julio César Cárdenas, quien no figura en la lista actual.



Sobre esta posibilidad, De la Calle afirmó que: "Si se pudiera rehacer la lista sin riesgo legal para designar Contralor por ejemplo al exministro Juan Camilo Restrepo, eso sería lo ideal. Pero como esto es pensar con el deseo, mejor escoger de la lista actual sin generar estropicio".

Además, el senador del nuevo legislativo fue más allá y afirmó que la elección se debe dar por las "las mejores cualidades y características" de los 10 candidatos que figuran en la última lista de elegibles para el puesto.



"Yo prácticamente no los conozco, no tengo ningún candidato, no se trata de eso, sino de precaver desarreglos mayores", concluyó De la Calle.



Cabe mencionar que la lista que fue modificada incluyó a 10 nuevos candidatos por el puesto a la Contraloría. Entre los que figuraban mujeres y hombres que integran una lista parietaria; sin embargo, el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, afirmó que la fecha de elección del nuevo contralor, prevista inicialmente para el 3 de agosto, se aplazaría hasta el próximo 18 de agosto, lo que daría margen a incluir otros nombres.

REDACCIÓN POLÍTICA

