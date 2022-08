En medio de muchas pujas y disputas políticas y jurídicas, el Congreso en pleno procedió ayer a definir la lista de 10 candidatos para escoger al nuevo contralor general.



En ese listado no está Julio César Cárdenas, a quien alguno señalaban de tener mucha cercanía con miembros del Pacto Histórico.



Tal y como estaba previsto, entre los 10 finalistas está el nombre de María Fernanda Rangel, la funcionaria de la Contraloría que recibió el apoyo de algunos de los partidos tradicionales.



El listado, además de Rangel, también lo integran Yazmín González Vega, Diana Carolina Torres García, Mónica Elsy Certain Palma, Carlos Hernán Rodríguez Becerra , Ándres Castro Franco, Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Carlos Fernando Pérez Gélvez, Luis Fernando Bueno y Luis Carlos Pineda Téllez.



Una vez definida la lista, ahora el Senado y Cámara deberán convocar a unas audiencias en cada una de las plenarias para el próximo 11 de agosto.

Posteriormente, el 18 de agosto será la votación para elegir.



“Ya quedaron aclaradas todas las dudas e inquietudes jurídicas que había sobre el debido proceso”, dijo el secretario general del Senado, Gregorio Eljach.

10 candidatos a la Contraloría Foto: Congreso

Partidos en rebelión

La elección del nuevo contralor se convirtió en una verdadera puja política en el Congreso. Pero también dejó abierta una incógnita sobre qué puede ocurrir en la medida que el candidato sobre que el que se habían puesto los reflectores al considerarlo como el que tenía el guiño de los sectores del Pacto Histórico fue ‘descabezado’ anoche.



Julio César Cárdenas, quien tenía muchos amigos dentro de la coalición de gobierno, no quedó entre la lista de los 10 aspirantes que llegarán a la votación del Congreso en pleno.



La que sí quedó fue Rangel, la candidata que recibió el apoyo de las mayorías de los partidos de ‘la U’, Cambio Radical, Conservador y Liberal, así como de los 15 representantes de las denominadas curules de paz.



Esos partidos no se quedaron con el aspirante que al parecer tenía el respaldo de sectores del Pacto Histórico.

La elección de contralor se ha convertido en el primer pulso entre sectores tradicionales y los amigos del nuevo gobierno FACEBOOK

Se puede decir que la elección de contralor se ha convertido en el primer pulso entre sectores tradicionales y los amigos del nuevo gobierno. Pero también hay que recordar que en los últimos años el Congreso no le ha caminado al candidato a contralor que llega con el guiño del Presidente.



Para algunos observadores, los anuncios de los partidos tradicionales fueron una señal de que estas colectividades no se la van a poner tan fácil a los sectores afines al presidente elegido, Gustavo Petro. Al menos no hasta que sus posiciones hacia la administración entrante se hagan oficiales, para lo cual tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre.



Ese día, según las normas, los partidos deben definir si son de gobierno, independientes o de oposición, y aunque algunos sectores de estas colectividades han mostrado coincidencias con Petro, la mayoría de estos partidos no ha dicho la palabra final.



Los partidos tradicionales parecen habérsela jugado desde ya con Rangel, a quien ven muy cercana al actual contralor, Felipe Córdoba. Esto, para algunos plantea una puja entre el contralor y el nuevo gobierno.

Las cuentas

Elección de nueva lista a Contraloría Foto: Prensa Roy Barreras

Respecto a las cuentas, la sumatoria de los cuatro partidos políticos y de las curules de paz que manifestaron su apoyo a María Fernanda Rangel para la Contraloría les daría una leve ventaja en la elección final.



En Senado tendrían 50 de 108 votos y en Cámara, 103 de 187. Como la elección se hace en el Congreso en pleno, el ganador necesitaría 148 apoyos y el respaldo a Rangel, por el momento, está en 153 de 295 congresistas en total.



En esta ecuación podría llegar a ser clave el Centro Democrático, el cual tiene 29 votos entre senadores y representantes, y los cuales, al parecer, podrían inclinarse por un candidato que logre derrotar al de los sectores afines a Petro.



De todas maneras, llama la atención que Andrés Castro y Carlos Hernán Rodríguez aparecieron con altas calificaciones. Ellos tuvieron el puntaje más alto.

Ahora el punto será saber con quién se la va a jugar el Pacto Histórico.

REDACCIÓN POLÍTICA