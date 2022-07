Luego del fallo del Tribunal de Cundinamarca que obligó a componer nuevamente la lista de elegibles a la Contraloría General de la República, la comisión accidental del Congreso se reunió este sábado para definir quienes serían los aspirantes al cargo.



La medida cautelar del Tribunal señaló que en el listado final de candidatos hubo ocho hombres y dos mujeres, es decir, solo el 20 por ciento son mujeres pese a que debería ser al menos el 30 por ciento de acuerdo con la Ley de Cuotas, que señaló, según el Tribunal, sí aplica para procesos de elección en cargos decisivos con concursos de méritos, como es este caso.



Estos son los 5 hombres y las 5 mujeres que hacen parte de la nueva lista, quienes fueron seleccionados por puntaje:



- Andrés Castro Franco (90,15)

- Carlos Rodríguez Becerra (86,85)

- Víctor Salcedo Fuentes (85,20)

- Luis Carlos Pineda Téllez (85,10)

- Carlos Pérez Gélvez (81,95)

- María Fernanda Rangel (80,90)

- Elsa Yazmín González Vega (78,20)

- Diana Carolina Torres (71,65)

- Mónica Certain Palma (71,40)

- Karol Dahiana González Mora (48,50)



Aunque la reunión de la comisión accidental estaba prevista para el próximo lunes, la representante Katherine Miranda dijo que tuvieron que sesionar rápidamente porque el tribunal sólo dio 48 horas para los cambios.



Varios jugadores de peso no fueron elegidos. El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, fue uno de los candidatos que se descartó en la nueva lista. La razón fue que no tenía la edad requerida al momento de presentarse a la convocatoria.



Asimismo el contralor delegado Juan Carlos Guadrón Alba y Aníbal Quiroz se quedaron por fuera. Entre los demás personajes descartados están: Julio César Cárdenas Uribe; Luis Fernando Bueno González; Luis Hernando Barrera Nieto; Duván Darío Uribe Urrea; Sebastián Montoya Mejía; Hernán Gonzalo Jiménez Barrero; Humberto García Vega.



El próximo 3 de agosto el Congreso pleno elegiría al nuevo Contralor de la República.



REDACCIÓN POLÍTICA