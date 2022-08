La novela en lo que tiene que ver con la elección del nuevo contralor tendrá un nuevo capítulo en la tarde este jueves en el Congreso. Está previsto que sobre las 2 de la tarde la comisión accidental designada tanto por el Senado como por la Cámara escuche a los 17 aspirantes al cargo que todavía quedan del listado inicial de 20. Los van a entrevistar.



​

Pero mientras tanto trascendió que los sectores mayoritarios de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador y ‘la U’ oficializaron su respaldo a la aspirante María Fernanda Rangel Esparza. Quieren que sea ella quien dirija el máximo órgano de control fiscal de nuestro país.

Pero esos partidos no son los únicos. Los integrantes de las denominadas 16 curules de paz anunciaron este martes a través de un comunicado que “luego de estudiar y revisar” las hojas de vida de los aspirantes al cargo de contralor general van apoyar a María Fernanda Rangel.



Y no se descarta que incluso el Centro Democrático también termine respaldando la aspiración de la señora Rangel.



Mientras tanto, se mantiene la discusión sobre si es o no legal la decisión que tomaron el presidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara, David Racero, en el sentido de crear una nueva comisión accidental para que determine la conformación de los 10 finalistas en la aspiración a este cargo.



Lo dispuesto es que de los 17 finalistas que hay en este momento, se escojan, tras la entrevista, los 10 mejores puntajes ponderados, para que de ellos, el Congreso en pleno termine eligiendo por votación.



Hay que recordar que la Universidad Industrial de Santander en su momento entregó los nombres de los 20 candidatos que en su opinión cumplían con las mejores condiciones para llegar al ente de control.



Tras esto, la comisión accidental designada inicialmente definió un listado de 10 de los candidatos para que fueran sometidos al escrutinio del Congreso en pleno, pero un fallo del un magistrado del Tribunal de Cundinamarca echó para atrás esto y determinó quiénes eran los 10 que deberían quedar en la final, al considerar que se violó la ley de cuotas. Por eso ordenó incluir a cinco de las mujeres.



Pero como hubo cambio del Congreso el pasado 20 de julio, y algunos de los miembros de la comisión accidental que había tomado la primera decisión ya no están en el Legislativo, tanto Barreras como Racero determinaron que era necesario definir una nueva comisión.



