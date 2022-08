Con la promesa de que la Contraloría General de la República será independiente de los poderes públicos, el exauditor Carlos Hernán Rodríguez fue elegido como nuevo jefe del ente de control fiscal por los siguientes cuatro años.



La elección la realizó el Congreso en pleno, en el que Rodríguez obtuvo 260 de 295 votos posibles. Hubo 23 en blanco, uno por María Fernanda Rangel, otro por Elsa Jazmín González y uno más nulo.



El respaldo mayoritario de los partidos y movimientos políticos al nombre de Rodríguez comenzó a conocerse oficialmente el miércoles en la tarde, y el pasado jueves en la mañana terminó de consolidarse con el anuncio de Cambio Radical de votar por el exauditor.

Por ello, la mayor parte de la sesión se fue en la votación de impedimentos de senadores y representantes que tenían alguna cercanía con diferentes aspirantes y en el conteo de los votos por el nuevo contralor general.



El nuevo jefe del ente de control fiscal es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Entre los cargos que ha ocupado están el de director nacional de Defensoría Pública y defensor del Pueblo Regional en el Valle del Cauca. También ha sido docente universitario y consultor. Estuvo en la Asamblea del Valle y fue uno de los diputados que se salvaron del secuestro, en 2002.

Independencia, cambio y desarrollo al principio de colaboración armónica con las diferentes ramas y órganos del poder publico; son los tres ejes fundamentales respecto a los cuales desarrollo la propuesta que presentare al Congreso y al País respecto al modelo de Control Fiscal — Carlos Hernan Rodríguez Becerra (@CarlosHernanR1) August 4, 2022

Una de las posiciones que más parece haber pesado en su hoja de vida fue la de auditor general de la Nación, la cual ocupó entre 2017 y 2019 y en la que sucedió a Felipe Córdoba, actual contralor general.



Rodríguez llega con varios retos al órgano de control fiscal, especialmente relacionados con las sanciones de hechos aberrantes de corrupción pública que, en algunos casos, han sido descubiertos por los medios de comunicación y no por las autoridades.



Además debe demostrar que su elección no fue obra de componendas políticas y que, verdaderamente, será independiente en el ejercicio de su cargo, tanto del Gobierno como de los partidos políticos.



En este sentido, el nuevo Contralor anunció que su “bandera principal” será que el ente de control fiscal ejerza un “control independiente” y que la entidad gane en “credibilidad”.



“Si estamos hablando de independencia, se debe escuchar a todos los sectores”, afirmó Rodríguez, quien añadió que este principio se ejercerá “frente al Gobierno y al Congreso”, aunque no descartó que se debe trabajar de manera “armónica” con todas las instancias del Estado.

Tras la votación de los Senadores y Representantes a la Cámara en una sesión de Congreso en Pleno, Carlos Hernan Rodriguez fue elegido como el nuevo Contralor General de Colombia. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Control preventivo

Una de las polémicas que seguramente se presentarán en los próximos meses será qué pasará con la función de control preventivo, que ha venido ejerciendo la Contraloría General en los últimos años.



Algunos expertos dicen que se debe reforzar, pero otros mostraron su escepticismo con esta herramienta. Para el analista y estratega político Guillermo Henao, por ejemplo, uno de los desafíos de Rodríguez es “hacer que la vigilancia preventiva sea una herramienta eficaz para la protección de los recursos públicos y no una incomodidad para los ordenadores de gasto”.



Pero para la excontralora Sandra Morelli, esto debe ser revisado. “Con las noticias que los periodistas nos han dado sobre los Ocad y los recursos para la paz quedamos aterrados. Si eso es cierto y si hubo intervención de contralores para presionar esa asignación de recursos y si hubo dádivas y demás, eso toca acabarlo, es atroz”, afirmó la exfuncionaria.



En este sentido, el nuevo funcionario afirmó ayer que “urge un estudio a fondo respecto al funcionamiento y al sistema de control fiscal” y que herramientas como, por ejemplo, el control preventivo, deberían ser revisadas en este análisis.



“(En los últimos años) se otorgaron unos poderes bastante fuertes a la Contraloría (...). Un control preventivo mal utilizado es un peligro y un riesgo”, afirmó el nuevo jefe del órgano de control fiscal.



Otro de los retos, para Morelli, radica en que el nuevo funcionario “recibe una Contraloría que no está en su mejor momento” y en el país “hay la sensación de que hay un sobredimensionamiento de la entidad, que es supremamente cara y que los resultados no se compadecen con su costo”.



Y para Guillermo Henao otro desafío es “trabajar para subsanar una corrupción que está metida en todos los niveles del Estado y que en muchos casos se ha descubierto que es realizada a la luz del día”.



“Con esto, Carlos Hernán Rodríguez está siendo exigido. Debe mostrar resultados en un gobierno que ataca de frente la corrupción al separarla de su accionar político”, afirmó el estratega y analista.

3 preguntas a Carlos Hernán Becerra

¿Está de acuerdo con la forma en la que se elige al contralor?



La Constitución tiene una metodología y un trámite para la elección del contralor. De manera personal no la comparto, no estoy de acuerdo con la forma, la manera y el método como se elige dicho cargo. Habrá que generar un debate para mirar cuál es la forma en la que eventualmente deben existir y prevalecer unas circunstancias desde el punto de vista técnico para la elección.

¿Qué dice de su relación con personajes ‘parapolíticos’?



Siempre han dicho que Carlos Hernán Rodríguez constituye un peligro por unas relaciones con el exsenador Juan Carlos Martínez y con el exgobernador Juan Carlos Abadía. Les manifesté siempre a los medios de comunicación que por qué no revisan mi gestión como contralor durante ese periodo. Si me preguntan si participé de esa campaña política, si fui elegido por una coalición política de ese gobierno, sí, pero pienso que lo que hay que mirar es qué hice como contralor.

Dijo que su gestión estará marcada en la independencia, que los opositores no serán enemigos suyos. ¿Por qué?



He conversado con las diferentes bancadas profundamente, claro, a muchas personas les preocupa el hecho de que fuera apoyado tanto por la bancada del Pacto Histórico como por la bancada del Centro Democrático. Con ambos he sido profundamente claro: ni complacencia ni anuencia con el gobierno. Pero eso sí, una Contraloría dispuesta a colaborar de manera armónica para que se puede gobernar y se pueda trabajar, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional.

REDACCIÓN POLÍTICA