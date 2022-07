El proceso para elegir al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General de la República entró en la recta final luego que se volviera a barajar la lista de 10 aspirantes, en cumplimiento de una orden judicial que señaló que el criterio de equidad de género no fue tenido en cuenta.



En reunión realizada el sábado pasado, la cual se extendió por cerca de 6 horas, la comisión accidental del Congreso de la República creada para este proceso designó a cinco hombres y cinco mujeres, que, según el cronograma inicial, serán escuchados por el Legislativo el 26 y 27 de julio, para luego votar y elegir el 3 de agosto.

La nueva lista fue elaborada, explica la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, teniendo en cuenta aspectos como la puntuación que sobre los candidatos hizo en materia de experiencia y hoja de vida la Universidad Industrial de Santander (UIS), encargada de hacer la prueba de conocimiento a los aspirantes.



Ese examen fue presentado el 28 de febrero por los 195 admitidos, de un listado inicial de 2.010 inscritos a la convocatoria pública. Al final salieron 20 personas, que fueron escuchadas por el Congreso en abril.



Entre esos candidatos se eligió la primera lista que fue cuestionada por 21 congresistas del Pacto Histórico y fue objeto de dos acciones judiciales en contra: una tutela ante el Tribunal Superior de Medellín y una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Ante la orden de rehacer la lista, la comisión accidental volvió sobre los 20 elegibles del proceso que realizó la UIS.



“Entre los 20, solo había cinco mujeres, entonces tocó meterlas a todas”, le dijo Miranda a EL TIEMPO.



De la nueva lista salieron varios jugadores de peso como el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Luis Alberto Rodríguez, dado que, como advirtió el Tribunal de Cundinamarca, no tenía la edad requerida al momento de presentarse a la convocatoria pública.



Asimismo, quedaron por fuera el contralor delegado intersectorial Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón Alba, contralor delegado para Posconflicto. Estos últimos fueron mencionados en el escándalo de presunto robo millonario de los recursos de la paz.



Si bien los tres han salido a defender la transparencia de sus conductas, e incluso Gualdrón y Quiroz aseguran que ellos lanzaron las alertas sobre posibles irregularidades en la aprobación de proyectos y de recursos, sectores del petrismo y de otras fuerzas políticas han manifestado su incomodidad porque estos aparecieran entre los elegibles.



Asimismo, tanto a Miranda como a varios congresistas del Pacto Histórico les preocupa “el afán que tenían para que fuera el Congreso viejo y no el entrante el que determinara los mecanismos para la elección”.



Entre los otros personajes descartados están Julio César Cárdenas Uribe, Luis Fernando Bueno González, Luis Hernando Barrera Nieto, Duván Darío Uribe Urrea, Sebastián Montoya Mejía, Hernán Gonzalo Jiménez Barrero y Humberto García Vega.

Lo que sigue

El próximo martes 26 de julio de 2022, ante la nueva composición de la Cámara de Representantes, y el miércoles 27 de julio de 2022, ante el Senado de la República, serán entrevistados los aspirantes.



Las plenarias escucharán por separado y por el tiempo que señale la mesa directiva a cada uno de los candidatos. Ese día se deberá hacer la citación para la votación.



Ahora bien, el Congreso anunció que impugnará las decisiones que obligaron a hacer la modificación de la lista inicial, lo cual, en principio, no afectaría la agenda o la elección de este cargo, pero podría de todas maneras darle un giro al proceso en caso de que se revoque el fallo del tribunal de Medellín.



Finalmente, el 3 de agosto, con el Congreso en pleno, se elegirá al reemplazo de Córdoba.

¿Quiénes son los aspirantes?

La nueva lista entregada por el Congreso está compuesta por 5 hombres y 5 mujeres. La encabeza Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá y quien obtuvo un puntaje de 90,15.



Mónica Certain Palma, quien alcanzó una ponderación de 71,40 y fue contralora encargada de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.



Carlos Hernán Rodríguez Becerra obtuvo una calificación de 86,85 y fue auditor general de la República y contralor departamental de Arauca.



En la lista quedaron también Karol Dahiana González Mora, quien obtuvo una ponderación de 48,50 y actualmente trabaja en la Contraloría General, así como Víctor Andrés Salcedo Fuentes, quien logró un puntaje de 85,2 y es exmagistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



Además, entraron Luis Carlos Pineda, actual contralor delegado para la participación ciudadana, con un puntaje de 85,1. Y Carlos Fernando Pérez Gélvez, excontralor departamental de Santander, quien tuvo 81,95 en su puntaje.

También están María Fernanda Rangel Esparza, quien obtuvo una ponderación de 80,9 y estuvo vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y Elsa Yazmín González Vega, quien tuvo un puntaje de 78,20 y fue elegida como contralora del departamento de Antioquia para el periodo 2020-2021.



Por último, se encuentra Diana Carolina Torres, quien obtuvo una ponderación de 71,65. Torres se desempeñó como contralora general de Medellín y es autora de una de las tutelas que tumbó la lista anterior de elegibles a la Contraloría General.



Respecto a la inclusión de Karol Dahiana González Mora, quien obtuvo una de las ponderaciones más bajas (48,50), la representante Miranda explicó a este diario que su elección se debió al fallo.



“Si fuera por mí, independientemente de si es hombre o mujer, si tiene mala calificación o por lo menos por debajo del promedio, no debería estar. Sin embargo, la orden del juez fue absolutamente clara y fue paridad”, aseguró la congresista.

Entró la esposa de exsecretario

Uno de los cupos que quedaron libres lo ocupó Karol González Mora, quien obtuvo un puntaje ponderado de 48,5. Se trata de la esposa de Luis Ernesto Gómez, exsecretario de la alcaldía de Bogotá, funcionario que renunció antes de la segunda vuelta para apoyar la candidatura del ahora electo presidente, Gustavo Petro.



González Mora ha sido asesora de la Región Administrativa y de Planeación Especial (Rap-E), entidad en la que el Distrito tiene participación y asiento en la junta directiva. Además, en su momento apareció como representante legal de Tolk Colombia suscribiendo un contrato con el Ministerio del Trabajo en 2017. Actualmente, trabaja en la Contraloría General.

