La representante a la Cámara por el movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza, se mostró en contra de las modificaciones que se realizarán a la lista para elegir al nuevo contralor general de la República.



(Le recomendamos: Lista nueva comisión que entrevistará a aspirantes a Contralor General)

Aseguró que lo dicho por el senador y presidente del Senado, Roy Barreras, “es absolutamente falso porque tanto el criterio de la equidad de género, como el criterio de la meritocracia, fueron corregidos y contemplados en la última lista conformada por el Congreso de la República”, afirmó Pedraza.



Asimismo, la representante expresó que lo que realmente pretende la bancada de gobierno entrante es “que los congresistas cometamos prevaricato, es decir, que violemos para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo gobierno como lo es el doctor Julio César Cárdenas, que fue funcionario de la Alcaldía (de Bogotá) del próximo presidente Gustavo Petro”.

🚨 PILAs! No hay justificación legal para volver a hacer la lista de candidaturas al máximo cargo de la Contraloría.

Esta decisión sólo se puede explicar por el afán del gobierno entrante de tener Contralor de bolsillo.

El lunes en Comisión Accidental presentaré mis argumentos. https://t.co/B18pMXi8Hw — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) July 30, 2022

“Yo personalmente no me voy a prestar para esto y yo hago parte de esa comisión en la que voy a plantear esas ideas señalando que no podemos violar la ley y que si este gobierno realmente se pretende un gobierno de cambio debe empezar por elegir órganos de control independientes y transparentes”, manifestó Pedraza.



Vale la pena aclarar que Pedraza, quien pertenece al movimiento Dignidad, creado por Jorge Enrique Robledo, es muy cercana a este. Robledo en el pasado ha tenido múltiples diferencias con Petro.



REDACCIÓN POLÍTICA​