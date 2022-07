La novela de la elección del nuevo Contralor General vivió un nuevo capítulo en el Congreso de la República.



El presidente del Senado, el senador Roy Barreras, anunció que respondiendo fallos judiciales se corrigió el procedimiento de selección del Contralor y como tal dio a conocer que se revocó la actuación de la comisión accidental anterior y se conformó una nueva que responde plenamente a los criterios de transparencia, mérito y género con lo cual se busca dar garantías para todos los aspirantes.

Lo que EL TIEMPO conoció es que el magistrado que produjo el auto mediante el cual se ordenó recomponer el grupo de 10 finalistas, para que quedara integrado por cinco mujeres, estaba evaluando la posibilidad de abrir un incidente desacato de su decisión por parte del Legislativo.



Por eso el Congreso de terminò revocando la decisión y convocando una nueva comisión accidental.



Y básicamente tiene que ser nueva porque algunos de los legisladores que hicieron parte de la pasada comisión pues ya no están en el Congreso y por eso de alguna manera tendrá que ser nueva.



Además, esa comisión ya no quedará integrada por 32 congresistas sino que serán 34, 17 de la Cámara y 17 del Senado.



A esto se suma el hecho de que una de las 10 personas seleccionadas por la pasada comisión terminó renunciando a seguir en ese grupo. Karol Gómez decidió renunciar a su aspiración. Eso significa que en este momento solo habría nueve personas para efectuar la escogencia.



Lo que se ha planteado por parte del Congreso es que esa comisión revise dentro de los 20 nombres que le planteó la Universidad Industrial de Santander haga la respectiva valoración y ponderación del puntaje y escoja los 10 finalistas.



Esa nueva valoración que se hará a la luz de los criterios establecidos por la ley y teniendo en cuenta lo que ha planteado el magistrado, es lo que le permitirá Congreso en pleno elegir el grupo de selección.



El senador Barreras le explicó a EL TIEMPO que "ese proceso acelerado de la mesa directiva anterior" generó demandas de parte de quienes consideraron que teniendo derechos no fueron justamente calificados.



"Obedeciendo a esos fallos decidimos revocar todo lo actuado por la comisión accidental anterior y que no satisfizo la corrección del procedimiento y para que haga todo el proceso una nueva comisión accidental", señaló Barreras.



Básicamente lo que se va a evaluar es la calificación del examen, la entrevista y la hoja de vida no fueron predeterminados ni dados a conocer públicamente a los participantes. Esto es, se consideró que el procedimiento no fue lo suficientemente garantista.



"Lo que se debe hacer es precisar ante la opinión publica y ante los participantes cuáles son exáctamente los criterios del mérito que deben ser tenidos en cuenta por los congresistas electores", explicó Barreras.



Esto, en otras palabras explicar previamente y después hacer públicas las calificaciones con sus porcentajes en cada uno de los tres items que se califican



Dudas jurídicas

El abogado Francisco Bernate dijo que tanto la Constitución como la legislación establecen no sólo las calidades de los candidatos y los aspirantes si no que regulan casi que al detalle la forma como se hace esta elección.



"Aquí se ha creado una comisión que no está establecida en la ley, que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo, pues lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quién resulte electo", dijo el constitucionalista.



Señaló que lo anterior en tanto que quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podrá el día de mañana demandar la elección de ese contralor diciendo que el procedimiento no se acogió a lo establecido en la ley y en ese tipo de debates de nada sirven las buenas intenciones pues la regla es clara y no admite mayor debate.



"La realidad es que la consecuencia es que el cargo de Contralor va a quedar en una inestabilidad jurídica, en una vulnerabilidad jurídica lo que resulta indeseable", dijo.



Ante esto, el presidente del Senado dijo que se hicieron las consultas jurídicas "a lo que ayudaron los fallos de los jueces, que exigieron cambios en la lista y en la forma de calificar esa lista", dijo.



