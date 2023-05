Hace casi un año, hubo amplia polémica ante el tire y afloje por la elección del que iba a suceder en la Contraloría a Carlos Felipe Córdoba. El Congreso anterior al actual intentó dejar atada la elección a una lista de elegibles, mientras que los nuevos legisladores, que recién asumían sus curules, se movieron para lograr poner un contralor que fuera de la línea del presidente Gustavo Petro.



Ese choque entre los que salían y los que entraban fue el causante de los vicios por los que este jueves el Consejo de Estado anuló la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez. El tribunal encontró que en el proceso hubo cambios en las condiciones de la elección que viciaron todo el trámite.



“La Sala indicó que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación”, señaló el Consejo de Estado.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, fue una de las demandantes de la elección del contralor. Foto: Prensa Cámara

En primer lugar, este error podría achacarse directamente al entonces presidente del Senado, Roy Barreras. El 13 de agosto publicó la citación para que el Congreso en pleno eligiera al nuevo contralor; esta sesión se celebró cinco días después, el 18 de agosto. Según el Consejo de Estado, no se tuvo en cuenta que la ley quinta de 1992, que rige el procedimiento del Congreso, establece que dicha convocatoria debía ser 8 días después. Es decir, no podía hacerse la sesión antes del 21 de ese mismo mes.



“Es un vicio procedimental en el proceso bajo estudio que impidió que los miembros de la plenaria del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto de manera reposada”, dijo el Consejo de Estado frente a una de las primeras irregularidades que habría cometido el Congreso.



En un sentido parecido, el Consejo de Estado también encontró omisiones en el Congreso entrante en cuanto a que este cambió unos criterios para la definición de las lista de candidatos cuando estos ya estaban definidos anteriormente.



Ante la posibilidad inminente de que llegara Gustavo Petro a la Presidencia, el Congreso 2018-2022 intentó dejar lo más amarrada posible la lista de candidatos para que el Legislativo entrante escogiera entre una serie de nombres que no eran cercanos al que para ese momento sonaba como posible ganador de las elecciones presidenciales.



Una tutela radicada en julio de 2022 sembró incertidumbre a este proceso, ya que se reclamó que el listado para elegir al sucesor de Córdoba debía cumplir con criterios de paridad. Pues el Legislativo de ese entonces había dejado una lista de siete hombres y solo tres mujeres".



La justicia le dio la razón y ordenó rehacer la lista. El fallo fue el 12 de julio, por lo que varios sectores políticos reclamaron que se le dejara esa determinación al nuevo Congreso, que asumía en menos de 8 días. Sin embargo, sin importar que estaban en receso, los salientes congresistas se reunieron para hacer una nueva lista de 10 aspirantes: 5 hombres y 5 mujeres. Hasta último momento intentaron que el nuevo contralor fuera lejano al gobernante entrante.

Cristian Avendaño, representante a la Cámara, fue otro de los demandantes. Foto: Tomado de sus redes sociales.

El nuevo Congreso buscó renovar la lista bajo el argumento de que sus antecesores habían omitido establecer criterios de ponderación experiencia y conocimiento para formar la lista de aspirantes a dirigir la Contraloría. Además, justificaron la determinación en que algunos de los nuevos designados en la lista renunciaron, por lo que debían completarla.



De esta forma, se creó una nueva comisión accidental para la elección del contralor y el 3 de agosto emitieron una nueva resolución que estableció pautas diferentes para la designación de los candidatos. Con esas nuevas directrices se rehízo la lista, en la que se incluyó a Carlos Hernán Rodríguez.



Sin embargo, para el alto tribunal las actuaciones del nuevo Congreso fueron irregulares, pues ya había unos criterios fijados desde enero de 2022 y la resolución de agosto cambió los parámetros, por lo que se habría incurrido en claros vicios en el proceso que dio a Rodríguez como contralor.



“Se advierte que hubo una variación sustancial e injustificada de la convocatoria del proceso de selección lo que evidentemente -como se advirtió- contraviene lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política y los artículos 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 razón suficiente para declarar la nulidad de la elección demandada”, expresó el Consejo de Estado.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA