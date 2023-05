Los representantes Jennifer Pedraza (Dignidad) y Cristian Avendaño (Alianza Verde) fueron los responsables de la demanda que sacó al Contralor General, Carlos Rodríguez, de su cargo.



El Consejo de Estado les dio la razón en cuanto a que el Congreso cometió múltiples vicios en el proceso con el que se eligió a la cabeza de la Contraloría, por lo que se debía anular la elección.



(Puede leer: ¿Por qué el Consejo de Estado anuló la elección del Contralor? Abecé de la decisión)

Ahora el Legislativo deberá hacer otro proceso de selección, en el que Rodríguez se puede volver a presentar. Mientras tanto, la Contraloría no tendrá una cabeza oficial. Ante las repercusiones del fallo, en diálogo con EL TIEMPO, los dos congresistas hablaron de la acción que presentaron y de las implicaciones de esta.

¿Por qué demandar la elección del contralor?





Pedraza: Me parecía un descaro lo que estaba pasando en el Congreso. Era increíble que nadie pudiera hacer nada a la evidente violación de la ley en la elección del contralor.



La sentencia del Consejo de Estado es clara en que arbitrariamente se creó una tercera lista de elegibles, incluyendo algo que la ley no contempla, que es la asignación de un puntaje a la entrevista para inflar el puntaje final de Carlos Hernán Rodríguez, para pasarlo del tercer al primer puesto de los elegibles. Esa fue la excusa perfecta para que todos los partidos lo eligieran.



Ya ha habido denuncias posteriores de que esos partidos tendrían cuotas en la Contraloría. Desde el principio lo advertimos y es un tema de la leguleyada en sí misma. La ley pretende que la elección del contralor sea lo más transparente posible y no fue así.



Por eso yo le pedía al gobierno de Gustavo Petro y a Roy Barreras -un poco ilusa porque sabemos como es él- que se garantizara la elección de un contralor, que no fuera de bolsillo. Eso es lo que le hemos criticado a los partidos tradicionales, y un gobierno del cambio no puede replicar tener entes de control de bolsillo.



Avendaño: Básicamente porque estaban violando la ley. El Congreso está para hacer las leyes y hacerlas cumplir a modo de control político. Estos señores de la mesa directiva se tomaron el atrevimiento de meterle una etapa más a un proceso que ya estaba en curso. Lo que hicieron es igual a cambiar la meta cuando uno está en medio de la carrera. Cambiaron las condiciones para hacerlas más favorables a otros. Somos responsables de la ley y de hacerla cumplir.



Lo que hizo Roy Barreras, y que hoy dice que volvería hacer, fue violar la ley. Hay un vicio de procedimiento sustentado y eso fue lo que vio el Consejo de Estado. Hay que hacer respetar la separación de poderes. Aunque a veces parezca un chiste mal contado, debemos ser garantes de que se cumpla la independencia de las ramas y de los entes de control. De por sí ya es un error que elijamos al ente de control que regirá a los políticos, pero es peor que lo hayamos hecho mal.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Hernán Rodríguez fue elegido como contralor en septiembre del año pasado. Fotos: Diego Caucayo Foto: Diego Caucayo

¿Qué fue lo que ustedes advirtieron durante la elección hace un año?



Avendaño: Nosotros recordamos que hubo un fallo a una tutela que ordenó rehacer la terna para que se incluyeran criterios de paridad y que pidió que se confirmara que se estaba haciendo uso del criterio de mérito en la terna. Eso fue lo único que se pidió, pero Roy Barreras lo interpretó a su acomodo para reconfigurar la terna, metiendo una etapa más que fue una entrevista de tres minutos. En tan poco tiempo querían que los congresistas le dieran una calificación.

¿Una nueva elección de contralor no es una nueva oportunidad para el Gobierno de poner a alguien de "bolsillo"?





Pedraza: Es que el proceso de elección de contralor comienza con una convocatoria y un examen. Después eso deja 10 finalistas y ahí es dónde el Congreso vota. Pero ese es el problema. Cómo vamos a elegirlo cuando es en el Legislativo que se expresan las mismas fuerzas políticas que el contralor va a vigilar. El problemas es de la misma ley.



Lo chistoso es que violaron la misma ley que les permite escoger un contralor de bolsillo. La trampa está en la ley y le hicieron trampa a esa misma ley. Pero como se reinicia el proceso de elección, esperamos que la opinión pública y el Congreso haga una veeduría estricta a la elección del próximo contralor. Es importante que el Gobierno se esfuerce para que la elección sea transparente y no pongamos un contralor de bolsillo.



(En otras noticias: ¿Quién es la magistrada que tiene en vilo al Partido Liberal?)

¿Cuál es la lectura de ustedes sobre cómo va a ser esa nueva elección sin coalición de Gobierno?





Avendaño: Se tendrá que hacer una elección con todas las garantías. Nosotros vamos a velar para que se haga con todo el respeto de la ley. La configuración del Congreso demuestra que hay un error gigante y es que la elección del contralor dependa de una mayorías.Son políticos eligiendo a los que van a vigilar a otros políticos. Eso no tiene sentido. Por eso trabajamos en un proyecto de acto legislativo para acabar las controlarías territoriales. Es poca la plata que recuperan y sí es mucho el gasto en ellas. No da cierre financiero. Es mejor no tenerlas. Por el momento hay que garantizar que el proceso de elección sea transparente. Incluso puede presentarse el actual contralor, aunque no debería.

¿Por qué no debería presentarse nuevamente el actual contralor a la elección si no hay inhabilidades?





Pedraza: Hay varias denuncias en medios de que se le están entregando cargos a los partidos tradicionales y al exsenador Roy Barreras. Yo creo que no debe presentarse por eso. Además, es evidente que torcieron la ley para ponerlo en la Contraloría y hay denuncias de que puso cuotas de los partidos tradicionales en el ente de control. Por un respeto mínimo al país, no debería presentarse. Si se presenta de nuevo, tendrá que ganar sin el palancazo y la torcida de la ley. Vamos a hacer un control a la ley. Colombia tiene excelentes juristas para que no tenga que presentarse Rodríguez de nuevo. Vamos a luchar por un trámite transparente y por entes de control independientes.



Avendaño: Lleva muy poco en la Contraloría y ya hay denuncias de que se estaba manejando de manera politiquera la Contraloría. Si eso es tan poco tiempo, es un indicio para que se respete la institucionalidad. Sin embargo, hay que dejar claro que no está inhabilitado y se podrá presentar. Ahí estaremos vigilando para que el proceso se dé con todas las garantías.

¿Todo esto implica que no se va a tener contralor en al menos 6 meses?





Pedraza: Eso dependerá de la mesa directiva del Congreso para que abran la convocatoria y en ese sentido debe haber un concurso con todas las de la ley. Nosotros construimos esta demanda con personas que se presentaron en el concurso y les violaron su derecho a al igualdad en el trámite. Lo que esperamos es que asuma el siguiente en la jerarquía de la Contraloría mientras se da este trámite y se lleva a cabo. La celeridad depende es del propio Congreso. Estaremos haciendo presión para que no tome mucho tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

¿Qué reacciones han recibido ante el fallo?





Avendaño: Pues miren que Roy Barreras trinó que básicamente se amparó en cumplir dos órdenes judiciales y eso es mentira. Se inventaron un nuevo procedimiento y una nueva etapa bajo esa excusa y ahora él está diciendo que lo volvería hacer. La traducción es que volvería a violar la ley se siente orgulloso de eso. Eso es mucho cinismo porque el Consejo de Estado dice de frente que violó la ley.



Pedraza: Las personas con las que fueron afectadas con la elección se manifestaron. Estamos muy agradecidos por su respaldo y su apoyo. También concuerdo que fue descarado lo de Roy. Está claro que violaron la ley y dicen que lo volverían a hacer. Las veces que violen la ley, las veces que los demandaremos. No nos tiembla la mano. Para eso es lo que debe servir el Congreso. El problema es que estamos acostumbrados a un congreso gobiernista que guarda silencio, pero nosotros haremos control político.