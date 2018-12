10 años después, hija sordomuda reclama millonaria herencia de senador

La herencia que dejó el senador Víctor Renán Barco, fallecido el 19 de enero de 2009, luego de más de 39 años como legislador, sigue enredada.

Y no se ha podido entregar porque ninguna de las personas que la reclama hasta ahora ha podido demostrar desde el punto de vista legal que tiene derechos sobre lo que dejó el fallecido congresista.



Dentro de lo que dejó Barco están las cesantías, que suman un poco más de 900 millones de pesos, recursos que el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecón) dejó en manos de un juzgado, pues todavía no hay un fallo que determine quién tiene derecho a recibirlas.



Y rondando esos recursos han estado cuatro personas, cada una con argumentos diferentes, pero sin que la justicia los haya podido constatar.

Ahí están Jorge Augusto Ortiz, quien afirma ser hijo extramatrimonial y tener en curso proceso de filiación; Ana Milena Bustos, quien asegura ser hija extramatrimonial y tener en curso proceso de filiación; Deissy Valbuena, quien dijo ser la esposa del senador y para ello presentó acta de matrimonio contraído en Venezuela; y Laura Stella Barco Escalante, quien asegura que es hija extramatrimonial del exlegislador.



Precisamente a comienzos del mes pasado Fonprecón fue notificado de una nueva demanda en su contra. Esta vez corrió por cuenta de Juan Pablo Gutiérrez, hijo de Laura Stella Barco, quien está reclamando no solo las cesantías sino la sustitución pensional.



Argumentó en la demanda que su madre es sordomuda de nacimiento y que dependió en un ciento por ciento del fallecido excongresista. Busca que su mamá tenga una pensión mensual de más de 18 millones de pesos y que se le pague un retroactivo, que podría estar por el orden de los 3 mil millones de pesos.



Esta solicitud ya fue rechazada por Fonprecón en 2010, pues considera que hasta tanto un juez no certifique quién tiene derecho a estas prestaciones, pues no las va a pagar.



La señora Barco solicitó el reconocimiento del auxilio de cesantías como única heredera del congresista y pidió, además, que se le reconociera la sustitución pensional aduciendo ser hija invalida que dependía del parlamentario.

Ella en su momento presentó un dictamen de perdida de la capacidad laboral. Según el cual por su condición de sordomuda era invalida.

Las medidas

En el curso del proceso, Fonprecón resolvió reconocer a favor de la sucesión el auxilio de cesantía (cercano a 900 millones de pesos) y ponerlo a disposición del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas), en donde se tramitó la sucesión.



Es más, en el curso del proceso de sucesión se denunció penalmente a Deisy Valbuena por una falsedad en el registro civil de matrimonio aportado.



A ella se le negó la pensión teniendo en cuenta el proceso penal en curso por falsedad en documento público. Ella intentó obtener el reconocimiento por tutela, pero le fue negada.

En el caso de Laura Stella Barco se le negó la pensión al considerar que no acreditó la dependencia económica del senador.



Hoy, luego de 9 años de haberse negado la pensión, la señora Barco Escalante actuando a través de uno de sus hijos presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la cual pretende que se reconozca la pensión a su favor con retroactivo desde el año 2009, que podría superar los 3.000 millones de pesos.



POLÍTICA