El duro pulso que se vive en el Congreso para regular las drogas

En momentos en que el Gobierno Nacional se apresta para cumplir las condiciones que permitan el retorno de la fumigación aérea con glifosato como estrategia para luchar contra los cultivos ilícitos, en el Congreso se vive un duro pulso por cuenta de proyectos que buscan la regulación del mercado de la marihuana y la coca.

Uno de los temas que mayor sensibilidad genera en el país será este martes nuevamente objeto de debate: la regulación del consumo de marihuana con fines medicinales.



La iniciativa, de los congresistas Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, busca modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.



La reforma establece que el uso y el consumo serán solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.



Básicamente con esto lo que se busca es que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y que no ocurra como sucede hoy en día cuando estos consumidores deben ir a expendios ilegales.



No obstante, una vez se discuta esta iniciativa, el siguiente punto en el orden del día es una reforma que busca todo lo contrario: prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en parques públicos, polideportivos y zonas aledañas a colegios y universidades. Y para hacerlo, hace una modificación en el mismo artículo del proyecto anterior, el artículo 49.



El proyecto hace énfasis en que se prohíbe el consumo “en especial en los lugares donde se encuentren niños niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores”.

Paralelo a ello, el Senado tiene pendiente para debatir un proyecto que un proyecto de ley que busca regular la hoja de coca y sus derivados con el fin de desincentivar el negocio ilícito en torno a la droga.



La lógica de los congresistas que presentaron la propuesta es que si se regula el consumo de los derivados de la hoja de coca, se le quitará el dinero al narcotráfico. Además, consideran que así se controlaría en mayor grado que los menores de edad no puedan acceder a estas sustancias.



Mientras en el Congreso se da este duro pulso, el Gobierno Nacional insiste con el regreso de la fumigación con glifosato.



“Suspender la aspersión fue un gravísimo error, un grave error que llevó al crecimiento inusitado de cultivos ilícitos, crecimiento inusitado que se convirtió desde entonces en la principal fuente de financiación de los grupos criminales que están ahora involucrados en los homicidios colectivos”, expresó el ministro de Defensa Carlos HolmesTrujillo.



¿Cuál será la solución definitiva para la lucha antidrogas en Colombia?



