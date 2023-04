Los partidos Conservador y 'la U' definieron su postura de cara al primer debate de la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todavía hay posibilidades de que voten de manera positiva, sin embargo, el respaldo está condicionado a que sus proposiciones sean acogidas durante los debates.



Ambas colectividades sostuvieron en la mañana de este martes reuniones con sus congresistas, de manera separada, en las que acordaron, además, que aplicarán la ley de bancadas. Es decir, todos los congresistas votarán de manera negativa o positiva y se cierra la puerta a que los votos se dividan.



Con esto, los jefes de estos dos partidos, Efraín Cepeda (Conservador) y Dilian Franscisa Toro ('la U'), le cierran la puerta a la posibilidad de que el Gobierno vaya voto a voto para que se apruebe su reforma.



"El partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto con libre elección, que presente las bondades de aseguramiento en salud (...). Aquí no estamos adicionando temas nuevos, aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones, 12 puntos acordados con el Gobierno Nacional y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno", afirmó Cepeda.

Efraín Cepeda durante la bancada del Partido Conservador Foto: Prensa Partido Conservador

En la misma línea fue el pronunciamiento de 'la U'. "Vamos a incorporar 133 proposiciones que se han socializado con el Partido Conservador y esperamos hablar con (Alfonso) Prada, quien es el garante de incorporar los acuerdos", aseguró el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, de 'la U', quien hace parte de la Comsión VII, donde se iniciará la discusión.



"La idea es respetar los acuerdos que hicimos con el Presidente y que no fueron incluidos en el articulado", dijo, por su parte, Dilian Francisca, quien reiteró que si la ley queda como fue radicada la ponencia "vamos a tener una fragmentación del servicio y, si hay fragmentación del servicio, el paciente va a ir de un lado para otro pidiendo que lo atiendan y no va a tener a quien reclamarle".



Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa Partido de 'la U'

Complementó que su preocupación no es que haya o no EPS, sino que su preocupación es que "el paciente tenga quién lo represente, a quién acudir cuando no lo atiendan pero que tenga un servicio continuo, no fragmentado, sin autorizaciones para que pueda ser atendido".



"Es muy importante decir que el debate se debe hacer en el Congreso, es importante que se aporte de todos los sectores y creo que todo el mundo está queriendo aportar", agregó la directora.



Las 133 proposiciones, según 'la U', están enfocadas en seis puntos claves: articulación de un sistema de salud mixto; creación y definición de las funciones y remuneración de las Gestoras de Salud y Vida para que sean administradoras del riesgo integral en salud, operativas, incluyendo contratación y auditoria que les garantice su permanencia en el tiempo; establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios y riesgo epidemiológico; garantizar la libre elección de los usuarios, en aras de evitar la fragmentación en la atención del usuario los CAPS deben ser coordinados entre las secretarias de salud y las entidades gestoras y piden fondos cuenta sin burocracia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA