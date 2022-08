Luego de salir de la elección del siguiente Contralor General de la República, el Congreso tiene en su ruta otra selección clave, la de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Según el cronograma fijado por las mesas directivas de Senado y Cámara, la elección de estos togados debe surtirse el próximo martes en el Congreso en pleno. EL TIEMPO supo que, al parecer, este procedimiento se retrasaría para el miércoles.



Las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las cuales las fuerzas alternativas aumentaron su presencia en el Congreso, sería un indicador clave para determinar cuántos cupos tendría cada partido o movimiento político en el Consejo Electoral.



Aunque la conformación partidista de este tribunal ha sido cuestionada por diferentes sectores políticos, lo cierto es que los proyectos para modificar el CNE no han logrado ser aprobados por el Congreso y, por el momento, su organización sigue siendo la misma.



Días previos a la elección, se conoció la lista de 25 postulados cuyas hojas de vida llegaron al Congreso y entre los cuales estarán los 9 magistrados que deben integrar el tribunal electoral por los siguientes cuatro años.



La bancada del Pacto Histórico, cuya plataforma tendría participación en la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Foto: Prensa Gustavo Petro

En la lista se nota una presencia considerable del Polo Democrático y de una coalición entre Mais, Unión Patriótica (UP), ADA y Colombia Humana. Estos movimientos son los que forman el Pacto Histórico, la plataforma política que apoyó a Gustavo Petro para llegar a la Presidencia.



Dentro de quienes se postularon a nombre del Polo están Alba Lucía Velásquez, Jairo Fabián Corzo, Ximia Rocío Navarro, Miguel Ángel Garcés Villamil y Junio Aurelio Fernández. Estos nombres no parecen tener demasiado reconocimiento en el panorama político nacional, pero sí dentro de las fuerzas alternativas que respaldaron al nuevo gobierno.



En la coalición Mais-UP-ADA y Colombia están el exsecretario del partido de ‘la U’ Álvaro Echeverry Londoño y la exasesora de la Alcaldía de Bogotá Fabiola Márquez Grisales. Alianza Verde, por su parte, tiene entre los postulados al exasesor jurídico Cristian Ricardo Quiroz y a la exasesora del Consejo de Estado Ana Carolina Osorio.



Entre las labores del nuevo Consejo Nacional Electoral estará trabajar en las elecciones de alcaldes y gobernadores que se realizarán el próximo año. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por el lado de los partidos tradicionales, el que más postuló fue el Liberal, el cual habilitó al secretario de la Registraduría, Benjamín Ortiz; al secretario General de la Defensoría del Pueblo, Altus Alejandro Baquero; al excongresista Harry González, y al exfuncionario del CNE, Ángel María Preciado Vidal.



En representación del Partido Conservador hay tres postulados: el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Alfonso Campo Martínez, la exsenadora Esperanza Andrade y la exmagistrada Ludy Mercedes Arenas Hernández.



Por Cambio Radical están el excongresista César Lorduy y el consultor jurídico del partido Luis Mario Hernández. Igual número tiene ‘la U’, que postuló a los excongresistas Maritza Martínez y Christian Moreno.



El Centro Democrático, partido opositor del gobierno de Petro, tiene entre los postulados a los exrepresentantes a la Cámara Álvaro Hernán Prada y Diego Javier Osorio.



Dentro de los postulados ha llamado la atención la presencia de un integrante de las comunidades indígenas: el abogado Luis Carlos Erira, a quien apoya el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).



Y también están Diego Angelillis Quiceno, por el partido ASI, y Luz Mery Amparo Anzola González, quien aparece en representación del Comité Política Nacional Liberal.



Algunos de estos postulados quedarían por fuera de competencia por el incumplimiento de los requisitos mínimos para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, lo que está siendo definido por las comisiones de acreditación del Congreso.



Entre los favoritos de varios congresistas están Benjamín Ortiz y Altus Baquero, por los liberales; Alfonso Campo Martínez y Esperanza Andrade, en los conservadores; Maritza Martínez, en ‘la U’; César Lorduy, por Cambio Radical, y Álvaro Hernán Prada, en el Centro Democrático. Sin embargo, la formación final de las planchas se producirá previamente a la elección final.



