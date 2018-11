El limbo de la curul de Petro en Senado tras caída de medida cautelar

Porque la suspensión de los efectos de una de las condenas fiscales en su contra la tomó un solo magistrado y no una sala del Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado tumbó este jueves una de las medidas cautelares que le permitieron al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro ocupar su curul en el Senado.



Por esta decisión, quedan vigentes los efectos de sanción por 217 mil millones de pesos contra Petro por el caso de las tarifas de TransMilenio que, según la Contraloría de Bogotá, rebajó sin tener en cuenta los estudios técnicos que advertían de su grave impacto para el Distrito.

La medida cautelar es una protección que puede dictar un juez mientras resuelve de fondo un asunto. En este caso, Petro demandó una de las condenas que le impusó la Contraloría de Bogotá y pidió que mientras hay un fallo definitivo sobre este asunto, no se le apliquen las inhabilidades.



En teoría, como no ha pagado la sanción, según las normas no podría ni contratar con el Estado ni ser servidor público.



Como se trata de un defecto de forma y no de fondo, el jefe de la Colombia Humana podría recuperar la medida cautelar en el corto plazo, cuando la Sala del Tribunal de Cundinamarca asuma el tema.

De hecho, el Consejo de Estado expresamente le envió el expediente para que proceda en ese sentido.



La duda entonces es qué pasa con la curul de Petro -a la que tiene derecho por ser el segundo candidato más votado en las presidenciales- mientras tanto.



Aunque al caerse la medida cautelar se suspenden sus efectos, juristas consultados por este diario señalan que no necesariamente Petro saldrá del Congreso mientras el Tribunal de Cundinamarca toma una nueva decisión.



El artículo 122 de la Constitución Política y la jurisprudencia señalan que "no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular ni celebrar contratos con el Estado" quienes hayan dado lugar, como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa, a que el Estado sea condenado patrimonialmente o a una afectación del patrimonio público.



Aunque el líder político tiene demandadas las condenas de la Contraloría -tiene tres: dos por el lío de las basuras en Bogotá y la que está demandada en el Tribunal-, los efectos inhabilitantes de una de ellas recuperaron su vigencia.



Pero como Petro ya fue posesionado en su curul (es decir, su inhabilidad es sobreviniente), los efectos de la decisión del Consejo de Estado no necesariamente serán inmediatos.



De hecho, el abogado del exalcalde, Dagoberto Quiroga, considera que para que su cliente salga del Congreso se necesitaría una demanda ante el contencioso administratico para que se resolviera el asunto de la inhabilidad.



"El magistrado del Tribunal de Cundinamarca que concedió la medida cautelar inicialmente la había negado y reconsideró por nuestros argumentos en contra de los efectos de un proceso infundado -dijo el abogado Quiroga-. Estamos seguros de que la Sala tomará la misma decisión y revivirá la medida cautelar".



Insistió en que "salvo que la Presidencia del Senado llegar a tomar una medida atrabiliaria", la única forma de que Petro dejara su lugar en el Parlamento sería una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.



Un expresidente de esa Corte consultado por EL TIEMPO consideró en el mismo sentido que la inhabilidad automática habría aplicado sobre la inscripción de la candidatura, pero que como la posesión en el cargo fue legal (por la medida cautelar que estaba vigente en ese momento) no habría lugar a la salida inmediata del Congreso, no al menos sin una demanda.



La del Tribunal de Cundinamarca no era la única medida cautelar en favor de Petro. El mismo Consejo de Estado le concedió otra mientras revisa, en segunda instancia, una de las condenas impuestas por la Contraloría Distrital contra el exalcalde de Bogotá.

