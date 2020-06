Conozca los argumentos a favor y en contra de la cadena perpetua

El Senado aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia con 75 votos a favor y ninguno en contra, pues los opositores al proyecto se salieron. Finalmente, luego de largos debates con argumentos de lado y lado, el Senado tomó una decisión histórica que cambiará la legislación colombiana.

Uno de los senadores que estuvo en contra del proyecto fue Roy Barreas, del Partido de la U, quien considera que la reforma no protege a los niños y niñas, que no es una garantía para que se dejen de cometer estos delitos y que “no sirve de nada porque no se actúa sobre las causas sociales”.



Para Carlos Guevara, del Partido Mira, el proyecto es necesario por el al alto número de reincidentes por delitos sexuales contra los menores.



(De interés: Decisión histórica: Congreso da vía libre a la cadena perpetua)

ROY BARRERAS, PARTIDO DE LA U

Roy Barreras, Partido de la U Foto: El Tiempo

¿Por qué se opone a esta cadena perpetua para violadores y asesinos de menores?

Soy el autor de la ley que aumentó a 60 años las penas para esos criminales abusadores y asesinos de menores. 12 años después, las penas no disminuyeron, a pesar de la pena tan alta, sino que aumentaron. Más de 22 mil casos en 2019, la mayoría de los casos corresponden a personas de estratos 1, 2 y 3, en condiciones de hacinamiento y pobreza. Un escaso número son los psicópatas.



Esto lo que indica es que las condiciones de hacinamiento y pobreza en estos casos no se corrigen con penas tan altas.

¿Por qué cree que la cadena perpetua no es disuasiva?

La pena que yo impulsé, la de 60 años, es más alta que la pena que aprobaron con la cadena perpetua, que tiene una rebaja de penas en lugar de aumentar el castigo, porque permite la posibilidad de que estos criminales puedan salir libres a los 25 años, una puerta de salida que hoy no está vigente.



Pero, además, con esta cadena perpetua los menores podría ser asesinados con mayor frecuencia porque la redacción hace que sea la misma pena para el abuso como para el asesinato de menores. Por lo tanto, el criminal se vería estimulado a desaparecer el testigo. Eso no ocurre con la ley actual.



Era preferible que esta reforma se hundiera a que se abra una puerta de salida a criminales como Garavito y Rafael Uribe Noguera.



(Recomendado: Histórico: Congreso aprobó que se aplique cadena perpetua en Colombia)

Entonces, ¿cuál es la salida para acabar con este flagelo?

Que el Estado intervenga con más comisarías de familia, con trabajadoras sociales, con ingreso mínimo universal para que el hambre y el hacinamiento no ocurra en este tipo de casos. Es la inversión del Estado en el tejido social lo que previene que este tipo de casos ocurran. Para penas altas ya están los 60 años sin rebaja de pena.

Los que votaron a favor creen que era necesaria una pena ejemplarizante, ¿usted qué opina?

Hay que castigar severamente a los criminales y para eso hay que capturarlos. De los 22 mil abusos sexuales del año pasado, solamente 2.100 fueron indagados por la justicia. Es decir, solamente el 9 por ciento. El 99,5 por ciento de los casos están en la impunidad, de suerte no protege aumentar las penas, lo que protege a los niños es capturar a los criminales. La inversión social y la eficacia de la justicia contra estos criminales es lo que protege a los menores.

CARLOS GUEVARA, PARTIDO MIRA

Carlos Guevara, Partido Mira Foto: @carlos_guevara

¿Por qué está a favor de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores?

Los derechos de los niños son prevalentes, constitucionalmente están por encima de los demás. Debido al alto número de reincidentes por delitos sexuales contra los menores, ese proyecto se hace necesario. Hemos visto que los ataques brutales contra los niños son actos premeditados.



Nosotros en el partido, desde hace 20 años, hemos venido presentando todo tipo de medidas para proteger a los menores pero ya hoy en día han sido insuficientes. Es hora de que el Estado asuma esa protección a los niños. La medida genera un mecanismo de persuasión.



(Lea también: Así reaccionaron los congresistas a aprobación de la cadena perpetua)

Para los opositores, este proyecto se convierte en un saludo a la bandera por ser un delito que tiene cerca de 95 por ciento de impunidad, ¿usted qué opina?

Los procesos son lentos, las audiencias son complejas. Hay que avanzar hacia mecanismos más abreviados, más cortos. A veces hay muchos mecanismos dilatorios en los procesos de violaciones de menores. Eso implica que se requiera de una modernización de todo el aparato judicial, lo cual debe ir paralelo al establecimiento de la cadena perpetua para violadores. Son procesos paralelos y no excluyentes.

Con el hacinamiento carcelario que hay en el país ¿Dónde se va a meter a esta población que es condenada a cadena perpetua para violadores de menores?

No pueden estar primero los derechos de los victimarios que los de las víctimas. No podemos permitir que un niño más sea agredido. Pero, de otro lado, la cadena perpetua es excepcional, en el Congreso se va a tramitar una ley para reglamentar los criterios mediante los cuales el juez puede determinar los principios y las condiciones mediante las cuales puede ponderar el llevar una condena hasta la cadena perpetua. Además, a los 25 años se hace una revisión de esta condena.

¿Es decir, que a los 25 años puede salir libre?

No. A los 25 años se puede hacer una revisión de la condena y acortar un poco la sanción, pero no puede salir libre de manera inmediata. Debe haber penas ejemplarizantes.



(Le puede interesar: Conmovedor mensaje de Yohana Jiménez por aprobación de cadena perpetua)

El proyecto iguala las penas por violación de menores y los asesinatos de menores. Los críticos señalan que esto provocaría que el criminal prefiera asesinar al niño y no solo violarlo

La ley es muy clara. La cadena perpetua se aplica a quien acceda carnalmente al menor y también se aplica a quien lo asesine.​

En el siguiente enlace puede descargar el proyecto de ley de la cadena perpetua que aprobó el Senado.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET