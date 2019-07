El Congreso buscará, otra vez, establecer cadena perpetua a violadores

Mientras una comisión de expertos le dijo al Gobierno Nacional que no es pertinente establecer la cadena perpetua para violadores de niños, el 20 de julio comenzará una nueva batalla en el Congreso para instaurar dicha pena en el país.

Aunque hace mes y medio se hundió por falta de tiempo una reforma constitucional, impulsada por la senadora Maritza Martínez que tenía este propósito, la congresista aseguró que el partido de ‘la U’ tiene listo un nuevo proyecto que presentarán una vez comience el periodo legislativo.



Según Martínez, es necesario que el país tenga este debate y vaya más allá de los discursos de solidaridad.(Le puede interesar: ¿Por qué comisión de expertos pide a Duque no revivir cadena perpetua?)

La senadora explicó que este es un tema muy complejo porque la Constitución garantiza que el Estado no incurra en tratos o penas crueles. Sin embargo, aclaró, se “debería reconocer la prevalencia de los derechos de los menores”.



“En este país están violando cada hora a cuatro menores de edad. Es un país con unas cifras vergonzosas de homicidios a menores como consecuencia de ese abuso sexual. Creo que el país tiene que repensar un poco si el sistema está garantizando de verdad los derechos de los menores”, aseveró Martínez.



Cada vez que el homicidio y violación de un menor de edad se vuelve un caso mediático los líderes políticos expresan su solidaridad y rechazan el acto. No obstante, dijo la senadora, salvo dichos discursos, “no veo ninguna propuesta ni ninguna reestructuración administrativa”.



Y cuestionó a quienes se oponen a la iniciativa: “Es un debate bastante superficial el que dan quienes se oponen a este tipo de medidas”.

Una batalla de más de una década

Durante años y por diferentes vías se ha tratado de establecer cadena perpetua para violadores de niños.



Una de las batallas más recordadas fue la de la exconcejal y senadora Gilma Jiménez, quien tras el homicidio de Luis Santiago, un bebé de 11 meses, lideró la iniciativa que más lejos llegó.



Recolectó más de dos millones y medio de firmas para modificar la Constitución Política a través de un referendo, pero la Corte no lo aprobó argumentando “vicios en el trámite”.



Después llevó la iniciativa al Congreso, donde pasó los dos primeros debates, pero no pasó el tercero en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Los impulsores aseguraron que no hubo voluntad política.

(Lea también: ¿Por qué no se ha aprobado cadena perpetua para violadores de niños?)



Tras la violación y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, una vez más se intentó modificar la Constitución vía referendo, pero se necesitaban 1,7 millones de firmas y solo se consiguieron 1,3 millones.



Paralelo a esto, el Congreso tramitó una nueva reforma, impulsada por el entonces senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, pero esta se hundió por falta de tiempos.



El mismo presidente Iván Duque desde que estaba en campaña ha manifestado que está a favor de la cadena perpetua para violadores.



“Estoy a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores, y creo que hay que empezar a abrir esa discusión”, aseveró el mandatario en octubre del 2018 condenar el homicidio de una niña de 9 años en Fundación, Magdalena.



POLÍTICA