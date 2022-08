Algunos movimientos de última hora que se están produciendo en el Congreso parecen estar retrasando la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual era a las 9:00 de la mañana y ahora se citó para las 12:00 del mediodía.



Reuniones, rumores y postulados moviéndose es el panorama que se ven por los pasillos del Capitolio en la mañana de este miércoles.



Una de las pujas más grandes se da por los dos cupos a los que tendría derecho el Partido Liberal en el Consejo Electoral, los cuales, al parecer, diversos sectores quieren reducir a uno.



Según una votación interna en esa colectividad, los dos cupos serían para el secretario de la Registraduría, Benjamín Ortiz, y el de la Defensoría del Pueblo, Altus Baquero. Sin embargo, el nombre de Baquero estaría en duda ya que, aparentemente, no cumpliría con los requisitos.



A esto se suma que algunos sectores políticos parecen querer aprovechar este hecho para sumar ese cupo al de otras fuerzas. Los liberales no quieren perder el puesto y ya tienen listo al excongresista Harry González en caso de que Baquero no pueda ser postulado.

Sectores del Pacto Histórico, también en disputa

Otra de las discusiones se estarían dando en el interior del Pacto Histórico, cuyas fuerzas postularon siete aspirantes y, al parecer, solo tendrían cupo para dos.



Algunos congresistas de esta plataforma le dijeron a este diario que los dos elegidos de su parte serían el exsecretario de 'la U' Álvaro Echeverry y la exfuncionaria de la alcaldía de Bogotá, Fabiola Márquez.



No obstante, el Polo, que también hace parte del Pacto Histórico, postuló al menos cinco aspirantes y, al parecer, estaría buscando alianzas con otros sectores políticos para elegir uno.

El Consejo Nacional Electoral actual tendrá funciones hasta el próximo 31 de agosto. Foto: Prensa CNE

Los avances en la investigación contra el excongresista Álvaro Hernán Prada, postulado por el Centro Democrático, es otro hecho que tiene a las fuerzas políticas haciendo cuentas en este momento.



Al parece, algunos sectores políticos estarían interesados en aprovechar esta situación para despojar al uribismo del cupo que inicialmente tendría en el Consejo Electoral.



Por el momento, el Partido Conservador reiteró formalmente que su apuesta para integrar el tribunal electoral será el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez.