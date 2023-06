Este viernes, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes Agmeth Escaf confirmó que el Congreso le terminó el contrato al hombre que fue señalado de acusar a varias mujeres en el Legislativo y quien trabajaba en dicha comisión.



(En contexto: Mujer denuncia acoso en el Congreso; al hombre señalado lo enviaron a teletrabajo)

La decisión la tomó la división de personal del Congreso y también se conoció que desde el pasado 5 de junio, tras una solicitud de la secretaría de la Comisión Séptima, la Policía le restringió al hombre su ingreso a las instalaciones del Congreso.



Las denuncias se conocieron el pasado 1 de junio cuando Estefanía Pérez, quien trabaja como asesora en la Comisión Legal de Cuentas, contó que el hombre la siguió hasta su vivienda hace un mes.



"Un sujeto me aborda a una cuadra de mi casa y me dice: '¿trabajas en la Cámara? Te vi salir. Yo trabajo en la Comisión Séptima'. Yo me asusto ya que era evidente que venía siguiéndome por lo menos 10 cuadras, desde que salí del trabajo", narró a inicios del mes.

Según la denuncia de la mujer, ella les contó a sus compañeras lo que le sucedió y cuando les describió fisicamente al sujeto, sus colegas le contaron que el hombre "había estado un día después de lo sucedido parado al frente de la oficina mirando sin decir nada, algo que las asustó", sostuvo.



Pérez afirmó que ese mismo día fue a la Comisión Séptima a hacer la respectiva denuncia y le aseguraron que era la sexta vez que recibían una queja contra el mismo hombre y con la misma modalidad de acoso.



La asesora agregó que en el gimnasio se enteró de que una de las medidas que tomaron frente al hombre fue enviarlo a teletrabajar. Pese a esa orden, el señalado de acoso siguió asistiendo al Congreso.



Con la nueva decisión que se tomó y que deja al hombre señalado por fuera del Legislativo, Escaf señaló: "Agradezco a la División de Personal haber tomado las medidas pertinentes en este caso. Son hechos que debemos rechazar con acciones contundentes. Ninguna mujer en el Congreso, ni en algún otro escenario debe sentirse vulnerada en su lugar de trabajo".

Acabo de ser notificado mediante resolución DACR n° 1332 de 07 de junio de 2023 que la División de Personal del Congreso dio por terminado el servicio Ad-honorem del judicante señalado de presunto acoso sexual en la Comisión VII de la @CamaraColombia. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) June 9, 2023

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA