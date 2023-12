Congreso termina semestre con 721 proyectos activos: ¿cómo le fue al Gobierno?

Este 16 de diciembre concluye el primer semestre de la legislatura 2023-2024 del Congreso de la República y por ahora no hay indicios de que el Gobierno vaya a citar a sesiones extras, pues no hay ningún proyecto pendiente que amerite esta decisión.



Según datos del Observatorio Legislativo Compás, este semestre concluye con 721 proyectos activos en trámite.



(Puede leer: Reforma laboral: aprueban recargo nocturno desde las 7 p. m. y dominicales del 100 %)

De estos, 471 fueron presentados durante esta legislatura, mientras que 250 corresponden a iniciativas que vienen de la anterior, que culminó el pasado 20 de junio.



“Los sectores más destacados en cuanto a proyectos son educación, cultura y salud”, exponen desde el Observatorio.Por ejemplo, entre las iniciativas que avanzaron en las últimas semanas están dos reformas que son claves para el Gobierno Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de Senado de la República. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La de la salud fue aprobada finalmente en la Cámara de Representantes luego de intensos meses de debate. Ahora le esperan dos debates más en el Senado de la República.



Por el lado de la de educación, este proyecto de ley estatutaria fue aprobado en la Comisión Primera y el año entrante deberá seguir su trámite en la plenaria de la Cámara. Un panorama positivo también se dio para el Presupuesto General de la Nación, que fue aprobado, y para la ley estatutaria que da estructura a la Jurisdicción Especial Agraria, la cual avanzará a tercer debate.



(Le recomendamos: 'Por primera vez acordamos con la oposición': Osorio sobre reforma a la educación)

Sin embargo, hubo otros proyectos importantes para el Ejecutivo que se hundieron, como el que pretendía regularizar el cannabis.



Para Johan Mauricio Caldas, coordinador general del Observatorio Legislativo Compás, el balance de este semestre es agridulce, pues aunque “tuvo hitos” como los proyectos mencionados, “el debate de la reforma de la salud generó un gran desgaste entre el Congreso y el Gobierno (...). Supuso un bloqueo en Cámara de Representantes de más de 90 proyectos que no fueron tramitados”.



Dice que tampoco “se avanzó sustancialmente en la reforma laboral ni en la pensional y se hundió el proyecto de cannabis, que son banderas del Gobierno Nacional”.

El informe indica que “se evidencia que la posición de independencia asumida por el presidente del Senado, Iván Name Vásquez”, frenó la inclusión de la reforma pensional en el orden del día de la plenaria, “siendo este uno de los proyectos bandera del Gobierno Petro, el cual no tuvo avance”.

Caldas sostiene que para 2024 se espera que las negociaciones en Cámara sean más sencillas para sacar adelante los proyectos del Gobierno, esto en parte porque el presidente Andrés Calle es mucho más afín al Gobierno que Name.

“Los debates en Senado, especialmente en la plenaria, poseen un alto grado de incertidumbre, toda vez que el Gobierno no cuenta con las mayorías aseguradas para las respectivas votaciones”, concluyó.



REDACCIÓN POLÍTICA