Congreso sesionaría este sábado si hoy no aprueba Plan de Desarrollo

Desde tempranas horas de la mañana, senadores y representantes a la Cámara están debatiendo sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuya aprobación debe darse, a más tardar, este sábado. Sin embargo, hasta el momento, no han pasado de la deliberación.

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, las cuales llevan más de un mes estudiando los casi 200 artículos del proyecto de ley del Plan de Desarrollo, se encuentran a la espera de completar el quórum decisorio en todas ellas, lo que ha impedido que la iniciativa avance.



De acuerdo con el artículo 20 de la ley 152 de 1994, que regula el trámite de este proyecto, el plazo para que esas células legislativas le den el primer debate se vence este sábado 23 de marzo.



En ese sentido, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Óscar Darío Pérez, quien dirige las sesiones en las que se tramita el Plan de Desarrollo, afirmó que solamente “falta un senador” para completar el quórum exigido. “Me dicen que ya viene”, les dijo Pérez a los periodistas a las afueras del Salón Elíptico, donde se desarrolla el debate.



“Si no tenemos el quórum necesario hoy nos tocó citar para mañana. Qué tal que yo no cite, entonces van a decir que no citaron y por eso el Plan de Desarrollo no se aprobó”, aseguró Pérez.

El debate

El problema de quórum se suscitó por varias razones, entre ellas que parte de la bancada de Cambio Radical se encuentra deliberando, en Valledupar, con el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, jefe natural de esa colectividad.



El propósito de ese encuentro es fijar una posición sobre las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales han generado una profunda controversia jurídica y política en el Congreso.



EL TIEMPO supo que varios senadores cercanos a la familia Char están camino al Capitolio para votar el Plan de Desarrollo y, con ello, salvar la iniciativa, la cual está colgando de un hilo.



También es notoria la ausencia de gran parte de la oposición al Gobierno, la cual firmó este jueves una constancia en la que dejó sentada su posición sobre el Plan de Desarrollo.



“El PND original llegó para estudio con 182 artículos. Ayer (el miércoles) el gob presentó una ponencia con 311 artículos. Si estudiando 182 arts. tardamos tres semanas, cómo estudiar 129 en una noche? Decidimos presentar esta constancia y decir a Duque: PTE OBJETAMOS EL PND POR INCONVENIENCIA”, escribió el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, en Twitter.

El que sí está presente es el Gobierno, el cual envió a varios de sus funcionarios, comenzando por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para empujar la aprobación de la norma.



En caso de que el Plan de Desarrollo fracase en el Congreso, el Gobierno tiene la facultad de emitirlo por decreto, pero el sabor político que dejaría este hecho sería el de una ruptura casi que total del Ejecutivo con el Legislativo.



POLÍTICA