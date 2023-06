Este martes 20 de junio culminó el primer periodo legislativo de este Congreso. La jornada fue bastante intensa porque había varias iniciativas que estaban en vilo ya que enfrentaban su último debate y otras corrían el riesgo de que si no se tramitaban, no podían seguir su curso.



Por ejemplo, el proyecto para regular el cannabis finalmente se hundió porque no alcanzó los votos suficientes; la reforma laboral se hundió porque no se alcanzó el quórum para la votación, mientras que la conciliación del Código Electoral, por ejemplo, si logró pasar.



Las polémicas y los reclamos, igualmente, fueron protagonistas en el día. Desde el lunes festivo en la noche los ánimos estaban caldeados porque el presidente del Senado levantó la sesión. La oposición, por su parte, reclamó el hecho de que no se aceptó su petición de presidir la sesión del 20 de junio.



Y es que la Ley 1009 de 2018 - que establece el marco general para el ejercicio y protección del derecho a la oposición de las organizaciones políticas - en su artículo 19 establece que los opositores tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes tres veces durante cada legislatura.

En la ley, además, es claro que durante esta sesión se pueden incluir debates de control político, como pretendían hacerlo los miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático, ambos partidos de oposición.



Las colectividades no habían hecho uso de ese derecho hasta el pasado 13 de junio, cuando radicaron la solicitud. Según el presidente del senado, Alexander López, en esa oportunidad no determinaron el orden día. Dos días después, se radicó de nuevo pero sin el orden y finalmente se radicó una citación de control político, de acuerdo con el senador.

Por lo anterior, López les indicó que podrían presidir la sesión el pasado sábado, domingo o lunes festivo, algo que no cayó bien entre la oposición. "Es un irrespeto con ambas colectividades, sus electores y con los millones de colombianos que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional", respondieron los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y David Luna (Cambio Radical) en una dura carta.



La sesión del 20 de junio finalmente no la presidió la oposición y desde varios sectores alertaron que eso podría afectar el futuro de los proyectos que se aprobaron, alegando que la Corte Constitucional los podría tumbar porque habría un vicio de trámite al no concederle a la oposición la opción de establecer el orden del día. Sin embargo, expertos y analistas consultados por este diario coinciden en que esto no es así.



José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional, señala que en su opinión, lo sucedido no afectaría los proyectos aprobados ayer y que un vicio se puede presentar es cuando surge por el trámite si se desconocen las mayorías o si se vota sin que hubiera quorum decisorio.

"No creo que eso represente un vicio que afecte la constitucionalidad de los proyectos que se aprueben porque si se hubiera desconocido el derecho de la oposición, eso tiene otras soluciones, pero no implica que todos los proyectos resulten siendo inconstitucionales", expone.



Por otro lado, explica que cuando la oposición ejerce ese derecho, se debe acordar la fecha con la mesa directiva. "No puede ser cuando les parezca", afirma.



Dice que cuando se llega a un común acuerdo en ese sentido "ese orden del día puede incluir debates de control político y la mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. El orden del día, que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, sólo podrá ser modificado por ellos mismos".

Vanessa Monterroza, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide con eso. Por su parte, expone que "ni la ley ni la jurisprudencia han establecido que el hecho de que se violen los derechos de la oposición, con relación a la posibilidad de establecer el orden del día, genere algún tipo de consecuencia en la constitucionalidad de los proyectos que se tramiten en el orden del día que la oposición había solicitado realizar".

Agrega, además, que el único antecedente que hay en la Corte Constitucional es una sentencia SU la cual se emitió por un caso en el que se dio por terminada una sesión que se estaba desarrollando en el marco de la oposición. "Cuando eso llegó a la Corte, esta señaló que hubo una violación del derecho de la oposición", dice la experta.



Teniendo en cuenta lo anterior, los proyectos aprobados no estarían en riesgo por esta razón. Sin embargo, la discusión sigue abierta porque desde la oposición se busca aclarar hasta qué punto va el contenido del derecho que tienen para establecer el orden del día: si se limita solo a decir qué proyectos se desarrollaran o si también incluye la posibilidad de señalar en qué días se hará la sesión.



Los partidos opositores ya radicaron una tutela en ese sentido y desde el equipo jurídico de las colectividades, según supo EL TIEMPO, se busca que el caso sea estudiado por la Corte Constitucional para que haya un pronunciamiento que aclare los alcances de lo establecido en el artículo 19 de la ley 1009 de 2018.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

