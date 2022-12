Con los debates de la reforma política y la creación del Ministerio de la Igualdad, dos proyectos claves para el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Congreso de la República comienza este lunes su última semana previa al receso legislativo.



Sobre el papel, están dadas las condiciones para que ambas iniciativas sean aprobadas, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional cuenta con las mayorías y su coalición en el Legislativo a la hora de votar proyectos se ha mostrado sólida, pese a algunas inquietudes que en semanas anteriores se expresaron con respecto a iniciativas específicas.



Sin embargo, la discusión de la reforma política podría tener un adversario que debe superar: el tiempo. Si la Cámara de Representantes no aprueba esta semana el cuarto de ocho debates de esta reforma constitucional que promete acabar con el clientelismo y la corrupción electoral, principalmente, se podría hundir.



Sobre el papel no habría problema. El tercer debate en la Comisión Primera de esta corporación duró unas 12 horas, por lo que el martes, si la discusión lleva un buen ritmo, ya se habría concluido.



No obstante, la oposición ya retrasó el debate, pues el martes de la semana, cuando se iba a llevar a cabo la discusión en la plenaria de la Cámara, se pidió claridad sobre si habría vicios de procedimiento en la ponencia, por lo cual 105 representantes votaron a favor de aplazar el debate para hoy hasta no aclarar dichas dudas.



Radicación de la reforma política. Foto: Ministro de Interior, Alfonso Prada

“Esta presidencia, ni más faltaba, quisiera generar algún tipo de vicio en un proyecto como este. En un proyecto tan importante como este no vamos a tener el más mínimo de duda que lleve al vicio”, aseveró el presidente de la Cámara, David Racero, ese día a la plenaria.



Pero según informó el ponente, el representante Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, dicha duda ya quedó subsanada y están dadas todas las garantías para que hoy se inicie el cuarto debate y, de ser aprobado, en el primer semestre del 2023 se iniciaría la segunda ronda de la reforma constitucional.



“No hay errores de ningún tipo. Construimos una ponencia y un proyecto de acto legislativo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior, con constitucionalistas, con la secretaria general de la Comisión y con el voto afirmativo de 31 miembros de la Comisión I. Es decir, no hay un margen de error. La oposición lo que quiere es evitar que la reforma continúe. Quieren hundirla, pero la reforma está más viva que nunca y vamos a aprobarla”, aseguró Landinez.

¿Qué plantea?



Esta es una de las principales reformas del presidente Gustavo Petro dentro de su programa del cambio, con el cual llegó a la Presidencia.



El proyecto, podría decirse, tiene dos líneas, un revolcón en las reglas electorales y un cambio en el modelo político.



En cuanto a lo electoral, plantea el establecimiento de las listas cerradas paritarias, la obligatoriedad del voto —que ya fue hundido pero el Gobierno insiste en esta figura—, la financiación cien por ciento estatal de las campañas y prohibir el dinero en efectivo cuando haya donaciones a los partidos para su funcionamiento.



Sobre los temas políticos, se busca que la Procuraduría no pueda sancionar a elegidos por voto popular. Esto, argumentan el Gobierno y los ponentes, busca armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos.



Así mismo, la reforma constitucional pretende que los congresistas puedan ir al Gobierno y ser ministros, por ejemplo, tema que ha causado bastante polémica, así como la figura que abre la puerta al transfuguismo, pues se permite cambiar de partido, por una sola vez, sin que haya sanción por doble militancia.

La oposición ha sido crítica con respecto a algunos puntos del proyecto, como los dos anteriores, e incluso han señalado que esta es una reforma hecha para que el Pacto Histórico se consolide como la principal fuerza política del país. No obstante, analistas políticos argumentan que con esta figura del transfuguismo se pueden beneficiar todos los partidos, pues las reglas no serán exclusivas para la coalición con la que Petro llegó a la Presidencia.

El Ministerio de la Igualdad

Durante las últimas semanas el Congreso le ha aprobado al Gobierno sus principales proyectos (vea nota anexa) pero, además de la reforma política, está pendiente la discusión de la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya fue aprobado en las comisiones primeras en conjunto. Es decir, ahora solo le faltan las discusiones en plenarias de Senado y Cámara.



Precisamente hoy se llevará a cabo el debate en el Senado y se espera que, una vez la Cámara concluya la reforma política, le dé trámite al futuro ministerio que busca disminuir las brechas de desigualdad en el país.



Por ahora, el Congreso sale a receso el viernes, pero no se descarta la posibilidad de citar a extras, si los debates se complican.



‘Vamos a subir los niveles de legitimidad’

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landínez. Foto: Prensa Heráclito Landínez

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landinez es el ponente de la reforma política y habló con EL TIEMPO sobre lo que se viene para esta semana.



¿Hay riesgos de que no se apruebe la reforma esta semana?



Creo que no habrá riesgos de que se archive. Hay una coalición de gobierno muy fuerte, que está dispuesta a acompañar y apoyar este proyecto. Confiamos en que salga y, además, confiamos en que la oposición no tendrá más jugadas para postergar el debate y, mucho menos, archivar el proyecto.



¿Cuál es la importancia de este proyecto?



Vamos a cambiar la forma de hacer política en el país, vamos a subir los niveles de legitimidad, de confianza del ciudadano en el sistema político colombiano, de mayor participación de los jóvenes, de las mujeres, de los afros, de los indígenas, en la medida en que podamos aprobar las listas cerradas, paritarias, con alternancia.



Garantizaremos que haya más mujeres en las corporaciones públicas, que haya más mujeres en cargos decisorios del país y que están ayudando a construir un mejor futuro. También vamos a acabar con la corrupción y el clientelismo en las campañas políticas.



¿Por qué insisten en el voto obligatorio si ya se ha hundido?



Debemos asegurar que los colombianos que puedan ejercer el derecho a votar participen activamente, porque el voto no es solamente un derecho, sino es un deber de los ciudadanos.Con el voto obligatorio por dos periodos aseguraremos que más personas participen, que más jóvenes participen, que se elija de la mejor calidad y así hacer el sistema mucho más legítimo.



¿Y el tema de la Procuraduría?



Queremos proteger los derechos políticos de los ciudadanos. Cuando un ciudadano elige a un gobernante o a un miembro de una corporación pública, no podrá la Procuraduría sancionarlo con la pérdida de los derechos políticos. Estamos protegiendo la voluntad popular. Solo los derechos políticos se podrán quitar por el fallo de un juez y pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado.

Los otros proyectos que ya están listos

Este semestre el Legislativo estuvo marcado por la agenda del Gobierno nacional, así como por los proyectos que tienen el guiño del presidente Gustavo Petro.



Entre las iniciativas más destacadas que ya quedaron aprobados están la prórroga y modificación de la Ley 418, principal marco jurídico de la ‘paz total’, así como la reforma tributaria, que recaudará más de 20 billones de pesos para financiar los programas del Gobierno.



También está la aprobación del Acuerdo de Escazú, que en el pasado estuvo enredado en el Congreso pero este le dio vía libre.



De otro lado, hay iniciativas que quedaron listas para tener sus otros cuatro debates en el 2023, pues se trata de reformas constitucionales. Una de ellas es la creación de la Jurisdicción Agraria, que busca solucionar los líos de tierras en el país, que son causa del conflicto en Colombia.



De igual forma está la regulación del cannabis de uso adulto que, si bien es una iniciativa parlamentaria, cuenta con el apoyo del Gobierno. Es la primera vez que un proyecto de este tipo avanza cuatro debates y no se hunde. También quedó lista para el primer semestre del 2023 la reforma que busca reconocer al campesino como sujeto de derechos en la Constitución Política.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA