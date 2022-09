Gobierno y Congreso comienzan esta semana los tres últimos meses de trabajo legislativo ordinario del año, en los cuales hay proyectos y reformas que serán claves no solamente para el futuro del país, sino también para el cumplimiento de las promesas del presidente Gustavo Petro.



De acuerdo con las normas, el próximo 16 de diciembre debe concluir el trabajo ordinario de los congresistas y todavía hay iniciativas legislativas que no parecen avanzar con la celeridad que habían anunciado sectores oficiales y del Pacto Histórico, la plataforma que acompaña a Petro.



El pasado 29 de julio, el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció un paquete de proyectos de ley que serían prioritarios para la administración y los cuales estarían aprobados, según dijo, el próximo 30 de noviembre.



Sin embargo, mes y medio después de ese anuncio las iniciativas anunciadas no parecen avanzar con el ritmo que se esperaba.



La principal apuesta del Gobierno en el Congreso es, sin duda, la reforma tributaria, en la cual parecen concentradas las mayorías partidistas en el Capitolio, algo que no ha permitido que otras iniciativas obtengan la misma atención de los congresistas.



En los próximos tres meses se podría dar la definición de varios actos legislativos prioritarios para el Gobierno Nacional y el Pacto Histórico. Foto: Prensa Congreso

El Ministerio de Hacienda y los ponentes del proyecto de ley llevan varias semanas analizando la propuesta del Gobierno y construyendo la ponencia o texto con el que las comisiones económicas comenzarán el debate y la votación de la iniciativa.



Superada la aprobación en las comisiones terceras vendrá el estudio en las plenarias de Senado y Cámara, las cuales le darían la bendición final para que el remezón en el sistema tributario comience a aplicarse desde el primero de enero del próximo año.



Presupuesto

Pero, de manera paralela, el Congreso también debe estudiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año y que debe estar aprobado el próximo 20 de octubre. Es decir, en un poco más de un mes.



Para algunos observadores, el Presupuesto General le daría una idea al Gobierno Nacional de cuántos recursos adicionales se necesitarían para cumplir con todas las metas que se incluirían en ese proyecto de ley, por lo que el avance de las dos iniciativas es clave para las finanzas del país.

La preocupación es sobre los dividendos y ahí hay acuerdo para incluir opiniones FACEBOOK

El Ministerio de Hacienda viene trabajando una adición al Presupuesto General de 11 billones de pesos, con lo que el monto total quedaría en 402,4 billones de pesos para el 2023, los cuales, según esa cartera, se invertirían en proyectos de paz, lucha contra el hambre, desarrollo rural, vivienda de interés social, cultura, medioambiente y deporte.



Uno de los asuntos que tendrá que ser definido en el Congreso será el Presupuesto General de la Nación para cada una de las carteras del Gobierno Nacional. Foto: Presidencia

Al lado de estas dos iniciativas de carácter económico existe otra que ha tenido la atención del Gobierno Nacional desde el principio y que es prioritaria para varios sectores: la ley contra el hambre, la cual busca reorientar recursos para atender a quienes están pasando necesidades de manera urgente.



La iniciativa, que busca la creación de un subsidio para los alimentos básicos de la canasta familiar y también habilitar bonos alimentarios, fue radicada hace un mes, pero, hasta el momento, no ha sido aprobada ni siquiera en primer debate.



El pasado 19 de agosto se realizó un foro contra esta problemática en el que participaron, entre otros, Alan Bojanic, representante de la FAO en Colombia, y la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.



Para algunos congresistas, uno de los propósitos del alto gobierno al contemplar la posibilidad de la declaratoria de una emergencia económica sería atender, de manera prioritaria, a los afectados por el hambre, en caso de que el Congreso no avance en la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, esto no ha sido anunciado oficialmente hasta ahora.

Reformas constitucionales

Pero en el grupo de proyectos y reformas que se espera que avance en estos tres meses que quedan de trabajo legislativo ordinario habría algunas enmiendas a la Constitución Política, que tampoco han transitado con el ritmo necesario.



Una de las principales es la creación de la jurisdicción agraria, la cual fue presentada en el Legislativo el pasado 31 de agosto por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Agricultura, Cecilia López, y Justicia, Néstor Osuna.



En los proyectos de esta naturaleza hay un factor adicional que le mete presión al trabajo de Gobierno y Congreso en estos noventa días: los tiempos para la aprobación de este tipo de iniciativas.



De acuerdo con las normas, las enmiendas a la Carta Política necesitan ocho debates, cuatro de los cuales deben surtirse antes del próximo 16 de diciembre. Por su carácter, los actos legislativos no pueden ser objeto de trámite en sesiones extras.



Según los tiempos legislativos, una vez la iniciativa sea probada en comisión deben pasar ocho días para que comience su tránsito en la plenaria de la corporación respectiva. Y luego de aprobarse allí, se deben esperar quince días para que el acto legislativo se traslade a la otra cámara, donde debe surtir el mismo procedimiento.



Esto significa que si hacia mediados de octubre no ha comenzado el trámite de las reformas constitucionales pendientes, estas comenzarán a apretarse, según los tiempos de trabajo legislativo que se aplican en Colombia, en los cuales la actividad congresional se centra en los días martes y miércoles.

Normas políticas

En igual circunstancia que la creación de la jurisdicción agraria está la reforma política, en la cual el Congreso sigue esperando que el Gobierno envíe su proyecto para acumularlo con otros cinco que ya fueron radicados por diferentes sectores políticos y que esperan modificar de manera severa algunos aspectos de las normas políticas y electorales del país.



El principal revolcón se vería en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, según varias propuestas, sería reemplazado por una Corte Electoral que tendría mayores dientes y cuya elección dejaría de ser por parte de los partidos políticos.

El principal revolcón se vería en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, según varias propuestas, sería reemplazado por una Corte Electoral. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Este cambio profundo en las normas electorales, seguramente, generará un debate extenso en el Legislativo, razón por la cual el presidente del Congreso, Roy Barreras, ha venido insistiendo en que el Ejecutivo radique lo más pronto posible esa iniciativa.



Mención aparte merecen los actos legislativos que buscan reformar algunos aspectos del trabajo de los congresistas. En este sentido, el único que ya superó su primer debate es uno de varios legisladores conservadores que reduce el receso legislativo en dos meses. Las propuestas de sectores afines al Gobierno están en los proyectos de reforma política y esta tampoco ha comenzado su trámite.

Y en la lista de proyectos prioritarios y que deberían estar aprobados el 30 de noviembre todavía hay más: el estatuto campesino; la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público; la modernización del Código Electoral, y una norma que prohíbe el fracking en Colombia.



Estas iniciativas, seguramente, serán objeto de profundas discusiones que requerirán tiempo y espacio en el Capitolio.



Un tema que tenía pendiente el gobierno del presidente Petro para avanzar ya se resolvió y fue la declaratoria de los partidos políticos, la mayoría de los cuales –un 70 por ciento, aproximadamente– se declaró aliado del Ejecutivo, lo que, posiblemente, facilitaría el avance pronto de estas iniciativas.



Así las cosas, el Gobierno parece tener todo servido para que los proyectos que ha radicado y otros que presentó el Pacto Histórico avancen con celeridad en el Congreso, donde, en todo caso, se necesita la voluntad política de las bancadas parlamentarias.

