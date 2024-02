¿Tiene el gobierno del presidente Petro los votos para aprobar las reformas sociales?

Por segundo año consecutivo, el Congreso de la República reanuda una legislatura con el principal desafío de discutir las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.



Hace un año, en medio de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Ejecutivo para comenzar a debatir sus proyectos del ‘cambio’ –salud, laboral y pensional–, la Casa de Nariño esperaba que las tres fueran aprobadas en junio del 2023, pero han vivido un viacrucis en el Capitolio y este viernes, cuando se reanudan las sesiones, dos de estos proyectos tendrán que enfrentarse a una dura oposición y al calendario, uno de los principales rivales.



(Además: ¿Por qué el Congreso madrugó este año y reanudará la legislatura el 16 de febrero?)

Al cursar su segunda legislatura –fecha límite para que una ley ordinaria sea tramitada–, las reformas de la salud y pensional, que fueron radicadas en febrero y marzo, respectivamente, deben estar aprobadas antes de que termine la legislatura –20 de junio, si no citan a sesiones extraordinarias– porque, de lo contrario, se hundirán por falta de trámite, lo que sería una derrota para el Gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Este será el principal desafío del Gobierno, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que son la prioridad, pues no se puede perder año y medio de trámite de discusiones.



(Lea: López: 'El debate democrático no incluye solo al Congreso, incluye a la ciudadanía')



No obstante, ambas iniciativas están en manos del Senado de la República, donde el Gobierno no tiene las mayorías y ha sufrido varias derrotas desde el fin de la poderosa coalición oficialista que tenía el presidente Petro en el Capitolio.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Leonidas Name, senador y presidente del Senado de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Las últimas grandes derrotas del Ejecutivo en la plenaria de esta corporación fueron el hundimiento de la reforma constitucional que buscaba regular el cannabis de uso adulto en el país. Si bien era una iniciativa de origen parlamentario, contaba con el apoyo del palacio presidencial. Fueron seis votos de diferencia.



(En contexto: Se inicia un semestre decisivo en el Congreso, ¿qué pasará con las reformas sociales?)



Un panorama similar sucedió el 20 de julio del 2023, cuando comenzó la legislatura. Ese día el senador Iván Name, apoyado principalmente por la oposición, derrotó a Angélica Lozano, candidata del oficialismo, en la puja por llegar a la presidencia del Senado. Fueron cuatro votos de diferencia.



Precisamente la llegada de Name a la presidencia del Senado marcó una diferencia con el ritmo de la Cámara, donde de la mano del liberal Andrés Calle, presidente de la corporación y aliado del presidente Petro, se sacó adelante la polémica reforma de la salud que estaba estancada en esa corporación.



Esos dos hechos sirven para ejemplificar la realidad del Senado de la República. Si bien no hay unas mayorías sólidas, lo cierto es que estas no se inclinan hacia el Gobierno.



(Le recomendamos visitar: Miguel Uribe: 'Es mejor que las reformas se hundan, es imposible arreglarlas')

Facebook Twitter Linkedin

Comisión VII del Senado. Foto: Colpensiones

Así están las cuentas

De manera paralela, la Comisión VII de Senado y la plenaria debatirán las reformas de la salud y la pensional, respectivamente.



En la VII, el Gobierno tendrá a su favor que la presidencia de esa célula legislativa está en manos del Pacto Histórico, con Martha Peralta.



La comisión está conformada por 13 parlamentarios y de entrada el proyecto cuenta con tres votos positivos: dos del Pacto Histórico y uno de Comunes. Y en cuanto a los negativos estarían fijos seis votos: dos conservadores, dos uribistas y dos de la coalición Partido Mira-Colombia Justa y Libres.



(En otras noticias: 'El Pacto Histórico se une o se hunde': David Racero sobre llamado del presidente Petro)

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Los cuatro votos restantes los definirán los miembros de la Comisión que pertenecen a la Alianza Verde, ‘la U’, el Partido Liberal y la ASI. Entre esos votos se definirá la suerte de la reforma de la salud en su tercero de cuatro debates. De aprobarse, en plenaria será a otro precio.



El pleno de la corporación, que tiene 105 miembros, se ocupará de la pensional. Allí, las cuentas están parejas. En principio, la reforma tendrá 25 votos a favor (20 del Pacto y 5 de Comunes). Y en contra serían fijos 42 (15 conservadores, 12 del Centro Democrático –sin contar a Ciro Ramírez, preso por el escándalo de las ‘Marionetas’–, 11 de Cambio Radical y 4 de la coalición Mira-Colombia Justa Libres.



En manos de los ‘verdes’, liberales y ‘la U’, que entre los tres suman 36 congresistas, está el futuro de la reforma pensional en plenaria así como de la salud. Estos partidos están divididos y es probable que repartan los votos.



La reforma laboral, por su parte, parece tener un camino más sencillo. Después de hundirse en junio del 2023, en diciembre se aprobaron sus primeros artículos en la Comisión VII de la Cámara, célula legislativa en donde el Gobierno parece tener las mayorías. Esta ley apenas atraviesa su primera legislatura, por lo que puede ser discutida hasta junio del 2024.



Por ahora, ningún congresista se atreve a hacer pronósticos, pero lo cierto es que el gobierno del presidente Petro se jugará buena parte de su capital político este semestre en el Congreso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com