Proyecto que busca reducir la jornada laboral, enredado en el Congreso

En la Comisión Séptima de la Cámara se tramita en tercer debate un proyecto que ha generado muchas expectativas entre patronos y trabajadores y es el que busca reducir la jornada laboral en el país.



Pero hoy esa iniciativa está enredada. Se podría hundir en medio de un debate que se centra en la conveniencia de tramitar este proyecto en medio de una pandemia que tiene afectada la producción nacional.

El coordinador ponente es el representante Jhon Arley Murillo, de Colombia Renaciente, quien habló con EL TIEMPO sobre el avance de la iniciativa.



¿En qué va el proyecto que busca reducir la jornada laboral en el país?

En este momento en la Comisión Séptima de la cámara avanza el estudio de la iniciativa. Estamos a la espera de poder rendir la ponencia para consideración de la respectiva comisión.



¿Y que falta para la ponencia?

Antes de rendir la ponencia hemos decidido convocar a una audiencia pública que se va a realizar a las 9 de la mañana el próximo lunes para escuchar a todos los sectores involucradas. Me refiero a la Andi, a las centrales obreras, a sectores sindicales y empresariales. Es decir a los que han manifestado posturas a favor y en contra.



¿Qué argumentan?

Hay unos pronunciamientos muy fuertes de los gremios y de los empresarios, a quienes no les gusta este proyecto. Manifiestan que este proyecto va a afectar la productividad de las empresas pues dicen que aumentará los costos laborales y esto puede generar en el despidos masivos y reducción de empleos.

¿Pero también hay gente a favor?

Hay posturas muy favorables de gente que dice que esto va a servir para que las empresas sean cada día más eficientes y que también se piense en las familias, es decir, que las personas van a poder tener más tiempo para sus familias, rindiendo lo mismo en la jornadas laborales.



¿Y entonces qué va a pasar?

Aquí hay posturas contradictorias y lo que hemos dicho es que hay que escuchar a todos los sectores para intentar llegar a un consenso para sacar esto bajo un acuerdo político que permita que una ley de este impacto se pueda implementar en debida forma. Pero hoy, hay que decirlo, hay muchos sectores que no están de acuerdo y que se oponen de manera muy férrea a la iniciativa. Argumentan que no entienden como en medio de una pandemia que ha afectado el empleo se esté tramitando un proyecto que va a afectar o que aumentará de manera significativa los costos laborales.



¿Cuántas horas laborales contempla el proyecto?

Hay una propuesta inicial que es reducir la actual jornada a 40 horas semanales, y en el segundo debate se pasó a 42 horas. Hoy la discusión es si la dejamos en las 40 o la pasamos a las 42 horas, pero con una implementación progresiva. Que la reducción no sea de una sino que cada año se pueda ir reduciendo un poco.

¿Y usted que ha planteado?

Yo he planteado que para que no haya tanto temor por los empresarios y para darles un plazo para que se puedan recuperar de la pandemia, que la ley no tenga vigencia inmediata, sino que pensemos en dejar una vigencia diferida, que puede ser de dos años después de su promulgación. Es decir que su aplicación no sea inmediata y que después de entrar en vigencia sea progresiva.



¿Y usted cómo piensa presentar la ponencia?

En mi caso yo creo que va a ser positiva, creo que el país requiere un proyecto como este pero hay que llevarlo a un acuerdo político que permita que simplemente de manera tranquila se pueda tramitar porque tiene oposición por sectores importantes.



¿Pero tramitar este proyecto en vísperas de una elección no suena como algo electorero?

Este proyecto venía tramitándose en el Senado desde hace rato. No sé si los autores hayan tenido esa intención pero a nosotros en la Comisión séptima tenemos la obligación de tramitarlo.



¿Y quienes son los autores del proyecto?

El autor principal de este proyecto es el ex senador y expresidente Álvaro Uribe.



¿Y este proyecto tiene aval del Gobierno?

Hasta ahora se ha tramitado en los dos debates iniciales con el respaldo del gobierno. Por lo menos no se ha conocido ninguna oposición del gobierno.

De todas maneras yo pedí unos conceptos al Ministerio de Hacienda y del Trabajo para efectos de conocer la postura del Gobierno.



¿Todo esto quiere decir que el proyecto está medio enredado en el Congreso?

Así es, a pesar de que hay un consenso positivo también hay que decir qué hay muchas voces que están en contra, incluso dentro de la comisión.



¿Entonces cual es idea para la ponencia?

Que ojalá se pueda recoger un consenso, porque este es un proyecto de una gran trascendencia para el país. Queremos que favorezca a las familias pero que no afecte al sector productivo.



¿No cree que los empresarios pueden tener razón en que en un momento de pandemia reducir el horario laboral nos puede afectar?

Ese es uno de los argumentos del sector privado, del empresariado. Por eso también queremos escuchar a los demás interesados, a las centrales obreras, a los empleados.



Claro que aquí también hay un punto muy importante y es revisar si la productividad de las empresas colombianas es la necesaria, porque también tenemos que ver que países de la región como Perú y Brasil vienen avanzando en la reducción de la jornada.

Si bien puede haber argumentos de qué se pierdan empleos, también puede ser la oportunidad para para que haya una innovación para que las empresas tiendan a una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo. Aquí está abierta la discusión y esperamos escucharlos a todos.​