“La revolución de las regiones no se logra desde auditorios en Bogotá, las regiones se transforman yendo a ellas, escuchándolas, concertándolas y ejecutando lo que realmente necesitan y no solo lo que se decide en la capital. En la Federación no descansaremos hasta que recorramos el país entero siendo la voz de nuestros ciudadanos, esa es nuestra obligación como gobernadores”, asegura enfáticamente Héctor Olimpo Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Sucre.



La declaración anterior es el prólogo del anuncio de la FND que da a conocer las reuniones que se darán entre Espinosa, Didier Tavera (director ejecutivo de la organización) y los gobernadores del país con los representantes a la Cámara y senadores electos en los comicios del 13 de marzo de este año.



Los encuentros tendrán lugar bajo la dinámica llamada Las regiones proponen, el Congreso responde, a partir del jueves (28 de abril).



En estas actividades se realizarán propuestas regionales "aterrizadas con el propósito de que puedan ser incluidas en la nueva hoja de ruta legislativa del próximo cuatrienio", asegura el comunicado de los gobernadores.

Federico Gutiérrez, candidato presidencial, en la primera Cumbre de Gobernadores del 2022. Foto: Archivo Particular.

Este ejercicio participativo empezó el pasado mes de febrero con 11 mesas técnicas llamadas Las regiones proponen para el desarrollo y el crecimiento, en las cuales expertos de la agrupación y miembros de los gabinetes departamentales fueron convocados para diagnosticar y traducir las "necesidades regionales en propuestas sectoriales claras, realizables y coherentes".



Además, en la Cumbre de Gobernadores con sede en Tolú (Sucre) de los primeros tres días de abril se citó a los candidatos a la Presidencia que resultaron de las tres consultas interpartidistas. Allí, estos respondieron preguntas sobre propuestas regionales en conversatorios liderados por EL TIEMPO, El Meridiano y la Universidad de Sucre. Estos díalogos recibieron la nomenclatura de Las regiones proponen, los candidatos responden.

¿Qué les propondrán los gobernadores a los nuevos congresistas?

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el tarjetón de las elecciones para el Senado del pasado 13 de marzo. Foto: Registraduría.

La FND dio a conocer que, como eje ideológico, se concertó un "libro blanco" entre todos los departamentos. Este alberga iniciativas centradas en "educación, descentralización, autonomía territorial, infraestructura, minas, energía, medio ambiente, cultura, deporte, participación ciudadana, seguridad, desarrollo económico, salud, vivienda, agricultura, entre otros sectores".



El fin de este documento es "convertirse en un insumo fundamental de la nueva hoja de ruta legislativa y del Gobierno central para los próximos cuatro años", concluye la institución que aglomera a todos los departamentos del país.



