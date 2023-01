La semana política arrancó con vientos que anuncian una tormenta en contra de la ministra de Minas Irene Vélez. Entre la oposición, se mueven dos frentes: uno que quiere llevarla a una moción de censura, ahora en el Senado; y otra más expedita que le pide una renuncia inmediata. ¿El argumento? Ella, dicen, "le mintió al país".



En una entrevista con la revista Cambio, Belizza Ruiz, saliente viceminsitra de Energía, dijo que Vélez presentó informes falsos y puso a funcionarios a dedo en juntas directivas que no cumplirían con los requisitos técnicos.



Cambio le preguntó a Ruiz si la ministra Vélez le mintió al país cuando dijo que un informe que ella presentó públicamente fue consultado y que ninguno de los firmantes estuvo en desacuerdo con la publicación.



Ante esto, la viceministra saliente afirmó: "La respuesta es sí y yo tengo la prueba. Esa prueba va a salir, no me la vayan a pedir hoy. La presentaré luego".

Viceministra de Energía, Belizza Ruiz Foto: Ministerio de Minas y Energía

"Sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de Hidrocarburos. En ese sentido, mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella, que lo retire".



Ante esto, en el Congreso los sectores de oposición quieren que la ministra renuncie de manera inmediata. Otros, por su parte, empezaron a mover la posibilidad de llevarla a una moción de censura. Se trata de un hecho inédito pues ella -en menos de seis meses de gobierno- ya fue protagonista de este mecanismo legislativo en la Cámara de Representantes.



“Esto amerita la renuncia de la ministra Irene Vélez. Desde el Congreso de la República haremos un llamado para hacer debate de control políticos con moción de censura, porque esto no puede pasar desapercibido (…) Es fundamental la seguridad energética, pero ahora, no solo quedo expuesta la impotencia, sino las mentiras que informa la ministra”, dijo el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.



“Sin duda desde el Congreso de la República tendremos que impulsar, nuevamente, la moción de censura para que explique a todos los colombianos los señalamientos de la exviceministra, en donde dice y le manifiesta, sobre la falsedad del documento”, expresó el representante Juan Espinal.



“Es vergonzoso, triste y lamentable. Que el presidente Petro insista en mantener a una ministra de Minas que le miente al país. Ella le dijo mentiras a Colombia por publicar un informe técnico con información falsa. Lo más preocupantes es que incluye firmas que no autorización su inclusión”, manifestó el senador David Luna.



Pero los ataques no vienen solo desde el Congreso, pues el gremio minero de Norte de Santander también pidió la renuncia de la ministra. Edwin Esteban, miembro del Comité de Defensa y Desarrollo Minero de Soto Norte, en entrevista con la emisora Blu Radio, aseguró que las actuaciones de Vélez son una muestra de su improvisación.



“Desafortunadamente, los actuares de la ministra lo único que demuestra es su improvisación y desconocimiento con el sector, un sector que más hoy en día debe tener una persona idónea, teniendo en cuenta las exigencias que el mundo moderno le está exigiendo, sobre todo, en cuanto a las transformaciones energéticas”.



Por tal razón, representantes del sector minero del municipio de Soto, departamento de Norte de Santander, le solicitaron al presidente Gustavo Petro que ubique en esa cartera una persona que garantice confianza para las inversiones extranjeras que requiere ese sector.



Sobre el informe falso, se conoció que la exviceministra Belizza Ruiz, en entrevista con la revista Cambio, aseguró que las mentiras y la falta de rigor Irene Vélez la llevó a presentar su renuncia directa al presidente Petro.



En la entrevista, Ruiz aseguró que la ministra sí mintió en el informe y que la dirección de Hidrocarburos, que pertenecía al despacho de la exfuncionaria, le comentó a Vélez sobre los problemas del documento presentado en Davos, Suiza.



Según Ruiz, “en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice: por favor, o algo así, ‘no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas’. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de hidrocarburos, sino del despacho, porque la dirección de hidrocarburos depende del despacho del viceministerio de energía. En ese sentido mintió”.



Luego de conocerse sobre los datos erróneos y las posibles mentiras que presentaron desde el Ministerio de Minas y Energías, miembros del partido de Gobierno han mostrado su apoyo a la ministra. Para Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, los ataques en contra de Vélez obedecen a una intencionalidad por golpear la política de cambio en el sector energético en el país.



“Estamos en un debate más allá de las dificultades técnicas, de las cifras, de los informes. Lo que hay es una intencionalidad también por golpear la política de cambio que se quiere desarrollar en el campo de la energía superando el actual esquema y proponiendo por energías limpias”, explicó Becerra.



POLÍTICA

