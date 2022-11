En el Congreso de la República todavía no hay ambiente para aprobar iniciativas que pretenden eliminar el maltrato animal en entretenimiento.



Hace dos semanas, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió una iniciativa impulsada por el liberal Juan Carlos Losada que pretendía prohibir las corridas de toros en el país. La votación fue bastante apretada, pues 78 representantes votaron por archivarlo y 75, por debatirlo.



Y la semana pasada, el Senado no discutieron dos iniciativas que buscaban prohibir el maltrato animal en espectáculo y, de igual forma, prohibir las pelas de gallos.

El primer proyecto es impulsado por Andrea Padilla, de Alianza Verde, y el segundo, por Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.



Si bien los dos proyectos estaban agendados en el orden del día, finalmente la plenaria decidió no discutirlos hasta no hacer una audiencia pública para aclarar dudas y el impacto de lo planteado en el articulado. Es la segunda vez que la ley de Padilla es reagendada.



Lo que pasó en la Cámara y la situación en el Senado dejan en evidencia que en el Congreso de la República no hay ambiente para que no haya más corridas de toros y peleas de gallos, por ejemplo.



Y es que el debate no es fácil. Sectores más conservadores insisten en que estas prácticas son el sustento económico de miles de colombianos, mientras que los promotores de las iniciativas dicen que con el maltrato animal nadie debería lucrarse.



“Hay mucha gente de Manizales que vive durante todo el año de la temporada taurina y creo que esto es muy importante en la economía de esta capital”, argumentó el senador Guido Echeverry durante la plenaria del Senado cuando se decidió no debatir la ley.



Pero los promotores de las iniciativas insisten en la necesidad de eliminar el maltrato animal en estos espectáculos.



“No se trata solamente de los animales, se trata de lo que hay detrás de esto como sociedad y es si vamos a seguir aceptando o no espectáculos alrededor de la muerte, economías alrededor de la muerte solamente por el capricho de entretenernos. No hay en el fondo derechos, solamente hay privilegios y caprichos”, explicó la senadora Padilla, y agregó que tenemos derecho a generar economía, pero no “aplastando las vidas de seres que sienten y sufren igual que nosotros”.



En ese debate hubo una fuerte crítica del senador liberal Juan Diego Gómez, quien les pidió a sus colegas que, de una vez por todas, voten a favor o en contra, pues le parece que es necesario avanzar en las discusiones y no seguir posponiéndolas. No obstante, el presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que una vez se lleven a cabo dichas audiencias públicas, volverá a incluir los proyectos de Padilla y Hernández en el orden del día para que, como dijo el senador liberal, se aprueben o se nieguen los proyectos.





POLÍTICA