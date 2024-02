¿Por qué el Congreso madrugó este año y reanudará la legislatura el 16 de febrero?

Este viernes 16 de febrero se reinicia la segunda legislatura del actual Congreso. Pero es insólito, pues habitualmente el segundo semestre de las legislaturas comenzaba el 16 de marzo.



EL TIEMPO habló con el representante a la Cámara Julio César Triana, uno de los autores de la reforma constitucional que permitió reducir el receso legislativo.



¿Qué significa que el Congreso se haya reformado y se reinicie la legislatura este 16 de febrero y no el 16 de marzo?



Después de cinco intentos logramos materializar esta reforma a la constitución que, sin duda alguna, se convierte en el mensaje claro de que el Congreso sí puede autoreformarse y sí puede entender que requiere más tiempo para el trámite de las leyes y más tiempo para el control político. Por muchos años, el Congreso ha sido cuestionado porque de los 12 meses del año, tenía cuatro con receso legislativo que, para algunos colombianos, era tomado como unas vacaciones.

¿Cómo fue el proceso para alinear a todo el Congreso en este propósito?



Resulta curioso pero en el Congreso de Colombia y en la legislatura anterior solamente dos o tres proyectos lograron unanimidad del Congreso. Este fue uno de los proyectos que logró unanimidad del Congreso. Allí estuvimos los partidos de oposición, los de gobierno y los independientes. Eso lo que indica, sin duda, es que el Congreso ya entendió que tenemos que conectarnos con los colombianos, recuperar una credibilidad que se ha perdido y, también, entendió que es autorreformarse como el Congreso va ganando mayor legitimidad.



¿Cuál es la importancia de retomar el trabajo el 16 de febrero?



En el sistema de pesos y contrapesos, el Congreso cumple una función esencial, que no solamente la cumple en la revisión y discusión de las leyes, sino que la cumple en el ejercicio del control político. Es una vergüenza que el Congreso de Colombia de enero a julio de 2023 haya hecho solo dos debates de control político y de julio a diciembre solo cuatro. Es decir, solo seis debates de control político en medio de todas las controversias. Este Congreso ahora inicia con un mes más que puede utilizar no solamente en el trámite de leyes ordinarias sino que puede utilizar en el control político, función esencial que ha perdido.

El gobierno gana tiempo también en la discusión de sus reformas sociales...



Por su puesto, este acto legislativo, sin duda alguna, no solamente le da más tiempo al Congreso para tramitar normas y para el control político, sino al Gobierno para impulsar las propias.



¿Qué no se puede debatir en este mes?



Las únicas limitaciones que tiene es son las reformas a la Constitución por una proposición que fue aceptada en la que se estableció no incluir actos legislativos o leyes estatutarias para no seguir haciendo de nuestra constitución, de nuestra carta política, una colcha de retazos que, si bien es cierto, requiere algunas modificaciones, también es cierto que en Colombia ha sido excesivamente modificada.

Pero, ¿no era bueno también incluir las reformas constitucionales y las estatutarias, que siempre están tan apretadas de tiempo?



La muerte de muchos actos legislativos o estatutarias es también la muerte de muchas ordinarias por falta de tiempo. En un periodo legislativo se tramitan alrededor de 600 iniciativas, entre ordinarias, legislativos y estatutarias. De esas, solo el 12 por ciento terminan siendo debatidas y llevadas a la plenaria. Y de ese 12 por ciento ocurre, que en algunos casos, solo el 3 o el 4 por ciento son aprobadas. Muchas de ellas mueren por falta de tiempo tanto en las comisiones como en la plenaria.



Para terminar, ¿cree que este Congreso aprobará la disminución de los salarios?



Tenemos que plantear un proyecto donde no solamente se toque los salarios de los congresistas, creo que hay que hacer una revisión a profundidad de muchos funcionarios del Estado que tienen unos salarios desmedidos y creo que tiene que haber un tope establecido tanto para los congresistas como para altos funcionarios del Estado. Lo que sí debería ser urgente es congelar el incremento salarial de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, para que cada año no haya ese odioso incremento. A un ciudadano que trabaja por el mínimo ve unos pocos pesos y los congresistas y altos funcionarios ven un ajuste que, realmente, no corresponde con la realidad de miles familias colombianas.



