Este miércoles, en medio de un duro debate por el presunto saqueo de los recursos de la paz en la Cámara de Representantes, se dio un enfrentamiento entre Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y Alfredo Cuello Baute, del Partido Conservador.



Juvinao aseguró en su intervención, en la cual mostró cómo funcionaba la red se corrupción que se habría robado una millonaria suma de los recursos del Ocadpaz, que Alfredo Cuello, conocido como Ape Cuello, la estaría presionando para que no continúe con sus denuncias.



De hecho, es algo que ha venido mencionando la representante en días pasados y hoy, en medio de su intervención, recibió una réplica de Ape Cuello, quien dijo que Juvinao está obsesionado con él.



Comenzó diciendo que la hoy representante, quien ha trabajado como activista política, lo denunció en el pasado por inasistencias al Congreso, al igual que lo hizo con el hoy presidente Gustavo Petro.



ATENCIÓN: Este es el Representante Ape Cuello, denunciado en plenaria de cámara por el escándalo y los presuntos robos al OCAD Paz. De manera machista e irrespetuosa evade las denuncias, que hace la Representante Juvinao. Ninguna mujer merece ser tratada de loca por denunciar. pic.twitter.com/fsvZZosH0R — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) September 7, 2022

"A mí me cuentan que la doctora Juvinao, cuando ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí, de Patricia Teran. Me dice que la escucha repetidamente. Quiero decirle. Tranquila, que ahora se la pongo -dijo tras escuchar reclamos de la representante-", agregó el representante conservador.



Y prosiguió diciendo que la miembro de la Alianza Verde tiene una "psiquiátrica obsesión" con él desde hace varios años.



De inmediato se escucharon gritos en el recinto, por lo que el presidente de esta corporación, David Racero, tuvo que hacer un llamado al orden. Y Ape Cuello, por su parte, dijo que se "relajaran".



"Yo la he escuchado, no entiendo cómo pude incidir en el trámite de proyectos, porque nunca hice parte ni con voz ni con votos del Ocad. Hicieron parte miembros de todos los partidos", prosiguió el representare.

#DENUNCIA Están embolatados 41 mil millones de pesos de la paz. Debían construirse 1.167 viviendas en el Cesar y las obras tienen avances menores al 1%. Congresistas, megacontratistas y alcaldes involucrados en una presunta red criminal de contratación. #SeRobaronLaPaz Abro Hilo pic.twitter.com/ovOOkkSULx — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 7, 2022

Y dijo que Juvinao con "falsas denuncias" ha tratado de llamar su atención. "Debe ser frustrante mi desinterés por ese llamado de atención", apuntó.



El congresista conservador dijo, por último, que ya denunció a la representante ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia, por lo cual la invitó a "dar una vuelta", pues seguramente no la han notificado. Y remató diciendo que la congresista "se apropió de recursos del erario de los samarios".