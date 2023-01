La senadora Paloma Valencia y la representante Carolina Botero hablaron con EL TIEMPO sobre la presunta red de trata de personas en el Congreso que denunció recientemente el exsenador Gustavo Bolívar, la contratación a corto plazo como posible mecanismo de "esclavización sexual" y el verdadero rol que, para ellas, desempeña la mujer en el recinto legislativo.



Sobre la posibilidad de las denuncias del excongresista sean ciertas, la senadora expuso que no puede entender cómo Bolívar conoció esa información durante tanto tiempo y haya callado. "¿Por qué soltó esta situación en un medio de comunicación... Acaso fue con ánimo de hacer publicidad para sus nuevas novelas?", se preguntó.

La representante Botero afirmó que cabe la posibilidad de que las denuncias de acoso sexual sean ciertas. "Yo creo que hay que creerles a las mujeres. No podemos quedarnos en el 'será que es verdad o será que es mentira'. Debemos saber quiénes son esas víctimas", explicó.



Ambas congresistas coincidieron en que si hay personas afectadas dentro del recinto legislativo, ellas deben sentirse acompañadas.

¿Los contratos a corto plazo son un tipo de vinculación para la "esclavitud sexual", como dijo el exsenador Bolívar?

Paloma Valencia dijo que las denuncias del exsenador Gustavo Bolívar se basan en estereotipos dañinos: "No podemos creer que una mujer linda que trabaja en el Congreso de inmediato le está haciendo favores sexuales al jefe. No está bien la generalización y menos pensar que los contratos de prestación de servicios son para esclavizar, hay funciones que se requieren por un tiempo y no hay que criticarlos".

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Prensa Centro Democrático

Botero, por su parte, expuso que las relaciones de poder son un tema importante en diferentes escenarios. "Las relaciones de poder que median la vinculación de trabajo hay que seguirlas con mucho cuidado. El congreso refleja lo que es Colombia y no sería raro que estas graves situaciones pasen allí, pero por eso hay que tener rutas de atención", declaró.



Más allá de las críticas que ha generado este tema, ¿cuál es el verdadero rol de la mujer en el Congreso?

La senadora expuso que ha habido un cambio en el país: "la gente empieza a ver a las mujeres en el ejercicio de poder como una virtud. Este es un proceso colectivo que se construye peldaño a peldaño, esto no es solo de nosotras también recae en lo que han logrado mujeres como Noemí Sanín y Martha Lucía Ramírez, las cuales han llegado a altos cargos de poder y han marcado hitos históricos".

Representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero Foto: Carolina Giraldo Botero

La representante Botero enfatizó que es importante reconocer que este Congreso es el que más mujeres tiene en la historia: "Hemos venido ocupando cada vez más espacio. En mi caso, yo soy la primera mujer representante a la Cámara por Risaralda en el siglo XXI. Hace 24 años no había una representante mujer".



¿El exsenador Gustavo Bolívar se está adueñando de una causa de las mujeres con estas denuncias?

Aunque la senadora Valencia dijo que se debe partir de la buena fe de las personas, sí enfatizó que Gustavo Bolívar ha tenido varias cuestionamientos que generan dudas: "Se conoció que el excongresista le debía a la Dian, no le pagaba a sus empleados y hasta dijo que no le alcanzaba el salario que ganaba en el Congreso... Yo creo que Bolívar tiene una ética cuestionable".

La representante Botero también habló sobre la posibilidad de que se utilicen este tipo de denuncias como beneficio en la época electoral. "Cualquier cosa que diga un político en esta jornada de comicios va a ser interpretado como un acto de campaña. En serio que invito al exsenador Bolívar a que amplíe estas declaraciones y actúe con toda la responsabilidad legal que esto implica. La situación que expuso requiere protocolos especiales", señaló.

¿Qué significan para ustedes las trabajadoras que integran el Congreso desde los diferentes sectores?

Ambas congresistas dijeron que las trabajadores del recinto legislativo son "maravillosas": "Ellas trabajan con nosotras hasta altas horas de la noche y no son solo funcionarias también son madres que tienen a su cargo todo lo del hogar y, aun así, logran hacerlo todo. Son súper poderosas y asumen diferentes tareas al mismo tiempo, las cuales sacan adelante"



Otra de las reflexiones de las legisladoras es que el gran reto es seguir trabajando por la igualdad de la mujer y la abolición de la violencia sexual. Consideran que es necesario trabajar desde la agenda legislativa para lograr proyectos que posibiliten nuevos espacios de liderazgo femenino más allá de los conocidos estigmas.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA