Durante el debate del proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas así como de altos funcionarios del Estado en el Senado, el senador Miguel Uribe reveló una lista que desató polémica en la plenaria.



El congresista del Centro Democrático presentó una lista de los 12 senadores que reciben "cupo de gasolina".



"Me pregunto por qué unos sí pueden y ellos no pueden pagar la gasolina ganándose esta plata", aseguró el senador Uribe, quien desató una dura polémica tras dar los nombres.



Se trata de los 5 senadores del partido Comunes (antiguo Farc), Iván Cepeda, Piedad Cordoba, Robert Daza, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, AIida Avella (Pacto Histórico) y Humberto de la Calle (Centro Esperanza).



"Genera indignación es que por qué a unos les pagan la gasolina. No deberían pagarle a nadie la gasolina", aseguró Uribe.



Salario de congresistas presentado en debate en Senado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Precisamente, antes de la intervención del senador uribista, el senador Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa que busca reducir el salario de los congresistas, la cual ha causado duros enfrentamientos en el debate, aseguró que envió un derecho de petición para conocer a cuáles congresistas se les está pagando la gasolina e, incluso, los peajes cuando de desplazan por tierra.

🏛️Plenaria| Quiero dejarle claro al país que los sobrevivientes de la @UP_Colombia contamos con esquemas de seguridad especiales porque fue el mismo Estado el que cometió un genocidio. Y por eso fue condenado por la @CorteIDH. @PactoCol pic.twitter.com/1ZlMjsrKcM — Jahel Quiroga (@JahelUp) August 22, 2023

El senador Alexander López, del Pacto, tildó de “miserables” a quienes sacan una lista y cuestionan los esquemas de seguridad de congresistas cuya vida está en riesgo y hacen parte de partidos que han sido exterminados, como en el caso de la UP.



Precisamente Quiroga comentó que “contamos con esquemas de seguridad especiales porque fue el mismo Estado el que cometió un genocidio”. Uribe, posteriormente, aclaró que no cuestiona los esquemas de seguridad y su crítica va contra quienes ganan 43 millones de pesos pero no les alcanza para pagar la gasolina.



"Sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes", aseveró Hernández.



