Los proyectos claves del Gobierno en este periodo del Congreso

El Congreso inicia este martes un nuevo periodo de deliberaciones marcados en materia de agenda básicamente por cuatro iniciativas puntuales del Ejecutivo y en asuntos políticos por la campaña del 2022.



Indudablemente que esta nueva legislatura comienza en medio de la expectativa por un proyecto de ley que acapara todas las miradas. Se trata de la reforma tributaria, o proyecto de ley de inversión social, como lo denomina el Gobierno, que será radicada mañana mismo por el Ejecutivo.



Es la apuesta de la Casa de Nariño para mantener algunos programas sociales y ayudar a las personas y empresas más afectadas, desde el punto de vista económico, por la pandemia.



Pero la tributaria no es la única apuesta desde el Ejecutivo. Debe llegar al Congreso el proyecto de ley antivandalismo, el cual es preparado por el Gobierno y busca, en principio, sancionar este tipo de conductas. Paralelo a esto ya se anunció que otros dos proyectos relacionados con este tema serán radicados por congresistas.



Otro debate que sin duda se llevará reflectores es el que tiene que ver con la reforma de la Policía, que coincidirá con otros proyectos sobre este mismo tema que tiene la oposición.



Además, llegará el presupuesto del próximo año. No será sencillo, pues deberá tener en cuenta asuntos de deuda, de inversión social y de reactivación económica.



Y todavía no está claro si el Gobierno se la jugará con una propuesta de derogatoria de la Ley de Garantías. Esta norma es la que restringe la contratación durante la época electoral.



Alcaldes y gobernadores han señalado que esta ley, sobre todo en época de pandemia, afecta de manera notoria la ejecución de obras.

Los congresistas

Mientras tanto, el senador uribista Ernesto Macías anunció iniciativas para reducir el salario de los congresistas, disminuir el número de parlamentarios a partir de 2022 y bajar el costo de las UTL.



Igualmente, entre otras, se anuncia el trámite de modificaciones de la ley quinta, la que rige todo el funcionamiento del Legislativo, con el propósito de modernizar y digitalizar el Congreso y hacerlo más acorde con las realidades actuales.



Y todo esto enmarcado en medio de dos asuntos que no dejan de ser particulares. El primero de ellos es que vuelven las sesiones presenciales al Capitolio, algo que durante el último año se había acabado. A ello se suma la campaña política.



El senador Juan Diego Gómez, quien todo indica que será el nuevo presidente del Senado, en la medida en que las diferentes bancadas ya ratificaron el apoyo y el compromiso con su elección, confirmó que a partir de mañana los legisladores tendrán que estar en el recinto.



“Ya están vacunados los congresistas, sus equipos de trabajo y sus equipos de seguridad. Si respetamos los aforos y los protocolos de seguridad será fácil controlar cualquier peligro del brote de la enfermedad”, dijo el legislador.



De acuerdo con él, lo que se busca es que en el recinto del Senado estén 59 de los senadores mientras que habrá otros 47 en el salón de la Constitución. También se habilitarán algunos espacios en el denominado salón social.



Lo que está previsto es que la sesión se haga de manera virtual con los que están en el salón de la Constitución, quienes en algunos momentos podrán venir hasta el recinto del Senado para intervenir, cuando así lo requieran. “La idea es que estemos todos sesionando en el Congreso, pero no todos en el mismo lado”, dijo Gómez.



Pero esta legislatura también tendrá una particularidad y es que la gran mayoría de los integrantes del Congreso aspiran a ser reelegidos, por lo que dedicarán buena parte del tiempo a trabajar en su campaña.



Eso indica que en algunos momentos será difícil conciliar el quórum y que particularmente los fines de semana será prácticamente imposible citar algún debate o sesión.



Está previsto que las sesiones las instale mañana el presidente Duque a partir de las 3 de la tarde. Según conoció EL TIEMPO, lo que se ha dispuesto es que el mandatario vaya hasta el Capitolio.



Es decir, que la instalación la haga el mandatario de manera presencial, al contrario de lo ocurrido el año pasado, cuando lo hizo de forma virtual.



Pero la instalación de este martes igualmente se dará en medio de una tensa calma en la medida en que las protestas previstas para este 20 de julio incluirán el centro de la capital, justo en donde está el Capitolio. Por eso, las medidas de seguridad serán grandes.



