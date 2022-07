Menos de cinco meses tiene el nuevo Congreso para sacar adelante los primeros proyectos de ley y decisiones en lo que resta del año, entre los que están la reforma tributaria anunciada por la administración entrante y la elección del siguiente contralor general, entre otros.



(No se pierda: Con alrededor de 40 proyectos, comienza su trabajo el nuevo Congreso)

En la primera etapa de sesiones ordinarias, los congresistas que se posesionaron el pasado 20 de julio trabajarán hasta el próximo 16 de diciembre, cuando comenzará legalmente el receso legislativo, el cual durará hasta el 16 de marzo del próximo año.



En lo que resta de este año hay cuatro temas que serán clave no solamente para varios sectores del país, sino también para el funcionamiento de la institucionalidad. El más inmediato será la elección del siguiente contralor general de la República, quien sucederá en el cargo al actual, Felipe Córdoba, y que está prevista para el próximo 18 de agosto.



(También: El 18 de agosto, nueva fecha para la elección del Contralor General)



La elección del jefe del ente de control fiscal ha estado rodeada de polémica, en especial por los cambios que ha habido en la lista de elegibles, la cual debió cumplir con criterios de equidad de género luego de un fallo judicial.



En los últimos días, se habló de nuevas modificaciones y el presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que si era necesario convocar de nuevo a la comisión accidental encargada del tema, lo hará.



Al mismo tiempo, el Congreso tendrá que abordar dos proyectos de ley de carácter económico: la reforma tributaria, anunciada por algunos integrantes del nuevo gobierno, y el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.



Varios congresistas consultados por EL TIEMPO están a la expectativa de los detalles de la propuesta en materia de impuestos, especialmente por la meta de recaudo de la que ha hablado la administración entrante: 50 billones de pesos, la cual, normalmente, es más baja.



(Siga leyendo: Reformar el Congreso: Un punto en el que coincide el petrismo y uribismo)



Otro tema del que tendrá que ocuparse el Legislativo será el de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2018 ese procedimiento se cumplió a finales de agosto, por lo que se espera que en este caso suceda algo similar.

Los dos partidos opositores que no tienen congresistas

En momentos en que los partidos políticos alistan sus declaratorias frente al gobierno de Gustavo Petro, dos colectividades que tienen personería jurídica y que han anunciado que estarán en la oposición no tendrán congresistas: el partido Verde Oxígeno y Salvación Nacional.



(En contexto: Verde Oxígeno, sin representación en el nuevo Congreso)



El pasado 16 de julio, Verde Oxígeno confirmó su posición, pero, al mismo tiempo, decidió la “expulsión” de los únicos dos congresistas que llevan su aval: Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes manifestaron su intención de ser independientes. Y Salvación Nacional, que participó en las presidenciales con Enrique Gómez, no logró elegir legisladores y, por el momento, se prepara para las elecciones locales del próximo año.



Aunque la norma no obliga a que los partidos tengan congresistas para esta declaratoria, su presencia en el Capitolio es una de las herramientas para su expresión política.

JUAN FRANCISCO VALBUENA

REDACCIÓN POLÍTICA