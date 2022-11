Fueron semanas de dudas. Los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ –partidos de gobierno– expresaron varias preocupaciones sobre algunos de los artículos de la reforma tributaria que fue aprobada esta semana en el Congreso y que está a la espera de ser conciliada.



Incluso el expresidente César Gaviria, uno de los más críticos del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro, alcanzó a decir que él “no votaría” el texto tal y como estaba.

Estos partidos coincidieron en que teniendo en cuenta la crisis económica global, no era momento para hacer una reforma que pretendía recaudar más de 20 billones de pesos.



Se llegó a hablar en el país, incluso, de que había fracturas en la coalición de gobierno. Las bancadas se reunieron durante las últimas semanas, antes de la votación definitiva del proyecto, para definir cuál sería su postura. También se reunieron con el Gobierno Nacional y expresaron varias de sus preocupaciones, como que no se podía gravar las pensiones, punto en el que finalmente el Gobierno cedió.



Pero en la Casa de Nariño estaban tranquilos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en varias oportunidades que confiaba en que los partidos de gobierno se comportarían como tal.



“Que un partido se reúna, delibere, su presidente, cualquier congresista tenga inquietudes, observaciones, me parece natural, democrático”, argumentó en su momento Prada.



Incluso, habló directamente sobre lo que esperaban de los liberales pese a los reparos de Gaviria.



“El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso de la República. Óigalo bien, no dudo de que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma, y no solo de la reforma, sino en general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso de la República”, agregó Prada.



Sin embargo, el Gobierno sí tenía motivos para preocuparse. Si los votos negativos de estos partidos de gobierno se hubieran sumado a los del Centro Democrático (oposición) y Cambio Radical (independiente) las cuentas para aprobar la reforma no hubieran estado claras.



En ese sentido, el mismo Petro fue escuchando las dudas y cedió en ciertos puntos. Por ejemplo, dijo que se retiraría el impuesto a las pensiones altas, que era una de las principales preocupaciones de los liberales. El partido, incluso, calificó la decisión del Gobierno como un triunfo suyo. La oposición, por su parte, también reclamó ese triunfo.

Finalmente, esta semana, el Partido Liberal, tras varias deliberaciones, decidió como bancada, pese a los reparos de Gaviria, apoyar el proyecto, pero dejaron claro que iban a pedir el retiro del artículo sobre la no deducibilidad de las regalías.



Los conservadores, por su parte, también manifestaron que votarían en contra la mayoría del articulado, pero mantenían unos ‘peros’. “El Partido Conservador acogió el llamado del presidente Petro de que era necesaria una reforma tributaria”, aseguraron.



Esto, en conclusión, a pesar de toda la novela y las peleas internas que se vivieron al interior de las bancadas sobre cómo votar, terminó con el apoyo de la mayoría de artículos y le permitió a Petro que se aprobara el proyecto para recaudar los 20 billones de pesos con los que espera llevar a cabo el modelo de cambio con el que ganó la Presidencia.



Y aunque al inicio hubo muchos sectores que expresaron sus inquietudes, lo cierto es que al final terminaron votando el proyecto. Por eso hay quienes se preguntan qué pasó para ese cambio de posición.



El propio exvicepresidente Germán Vargas, en una columna publicada en EL TIEMPO el pasado 30 de octubre, señaló, al referirse al trámite de la reforma tributaria, que “toda esta escaramuza se resolverá con el cumplimiento de los compromisos burocráticos y los favores prometidos y no cumplidos”.



Después de esto, la pregunta que algunos se hacen es si hubo algún acuerdo burocrático y cuál pudo haber sido.



¿Rebelión liberal?

El Partido Liberal vivió una novela las últimas semanas. Se reunieron en varias oportunidades y, según trascendió, los congresistas no querían respaldar la propuesta de Gaviria de no apoyar la reforma, quien incluso argumentó que el proyecto “no tenía ningún artículo para defender”.



Se llevaron a cabo al menos tres grandes encuentros en donde, incluso, realizaron votaciones.



Trascendió que en los primeros encuentros Gaviria fue respaldado por las mayorías, pero el martes, cuando se tomó la decisión definitiva, el expresidente habría sido derrotado y tuvo que ceder ante quienes argumentaron que, finalmente, eran quienes tenían los votos. Además, previamente habían sostenido ya una reunión con el ministro Prada en la que le manifestaron su intención de acompañar a Petro.

¿Qué sigue en Congreso?

El gobierno de Gustavo Petro sigue demostrando que tiene una aplanadora en el Congreso. La coalición de gobierno, aunque a veces se intenta desalinear, finalmente responde y, por ahora, avanzan firmemente las reformas claves de Petro. Esta semana no solo fue aprobada la reforma tributaria –falta la conciliación–, también se aprobó la Ley 418, marco jurídico de la ‘paz total’, que fue sancionada el viernes en la noche.



En este tema también hubo dudas sobre las mayorías, a propósito de unas facultades especiales para el presidente y el indulto a la ‘primera línea’, pero el Gobierno decidió retirarlos para no atrasar su aprobación. Así las cosas, se espera que la coalición de gobierno siga firme y, aunque plantee inquietudes, el Ejecutivo sepa resolverlas para seguir teniendo el apoyo de las mayorías.



Petro espera que en estas semanas que quedan de legislatura, se termine la primera vuelta de la reforma política, que avance la reforma agraria y que quede listo el proyecto por el cual se crea el Ministerio de la Igualdad. Y, por ahora, el Gobierno lo lograría.



