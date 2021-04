Congreso hundió el proyecto que reglamentaba la eutanasia en Colombia

Como pocas veces había ocurrido en los últimos meses, la Plenaria de la Cámara de Representantes libró este jueves un debate, literalmente, de vida o muerte: la reglamentación de la eutanasia en Colombia.



Esto a raíz de un proyecto, del representante Juan Fernando Reyes Kuri, que establecía disposiciones generales para el acceso al derecho fundamental a morir dignamente.



Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia y le pidió al Congreso que legislara al respecto. A partir de entonces se han presentado 12 proyectos de ley en el país relacionados con la reglamentación del derecho a morir dignamente. Todos con un resultado en común: se han hundido.



Y en esta oportunidad, el intento número 13 por reglamentar la eutanasia, tampoco fue la excepción. La iniciativa fue hundida por la Plenaria de la Cámara y de una manera bastante llamativa, pues no se dio en medio de una votación en la que los opositores a la propuesta hubieran alcanzado la mayoría sino por falta de quorum.



Por tratarse de una ley estatutaria, este proyecto necesitaba mayorías especiales, es decir requería la votación positiva de más de la mitad de los miembros de la corporación (169 representantes). Es decir, requería mínimo 85 votos y la votación final fue de 82 a favor y cinco en contra, lo que implica que cerca de 70 congresistas se ausentaron del debate.



La ausencia de una ley que regule la eutanasia, un procedimiento que no está penalizado, es uno de los principales problemas de quienes pretenden acceder al derecho fundamental a la vida digna. Por eso, este proyecto de ley eliminaba las barreras de acceso a las que se enfrentan tanto ellos como sus familiares.



”Debemos avanzar como sociedad y permitir que convivan los distintos conceptos que existen sobre la vida, no solo uno. No podemos seguir negándole este derecho a Víctor, Ana, Octavio, Eugenia, Luis y tantos miles de colombianos que quieren acceder a una muerte digna”, concluyó el congresista Reyes Kuri.



Detrás es esta movida de varios representantes de ausentarse del debate para no aprobar el proyecto, un procedimiento cuestionado, pero válido legislativamente, se esconde un debate complejo que contiene argumentos morales, pues se trata de la vida misma.



Quienes se oponen a la reglamentación argumentan que se está atentando contra la vida.



“Este es un proyecto que le abre la puerta a la muerte, morir con dignidad es, precisamente, que la vida es el derecho fundamental" indicó el congresista Erwin Arias, quien mencionó que incluso se estaría haciendo referencia al suicidio con este proyecto.



“Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción hasta su terminación natural”, dijo por su parte el representante Juan Espinal.



Por su parte, quienes defienden esta reglamentación esgrimen argumentos de tipo normativo y piden respetar la libertad individual.



“Yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional son supremamente claras y transparentes, y puedo decir que ratifican de manera reiterada el exhorto para que el Congreso reglamente la eutanasia”, manifestó el congresista César Lorduy.



En un sentido similar se pronunció el congresista José Daniel López: “Acá lo que se pone en cuestión no es dilema entre la vida y la muerte, es si nosotros como #Congreso tenemos o no el derecho de prohibir a personas en estado terminal, la práctica del procedimiento de eutanasia”.



Mientras se da este debate, muchos colombianos se mantienen en un limbo jurídico.



