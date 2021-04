Congreso hunde proyecto que facilitaba el divorcio en Colombia

Por una diferencia de ocho votos, el Congreso de la República hundió el proyecto de ley que les permitía a los colombianos divorciarse libremente, por la sola voluntad de una de las partes.

Actualmente, el proceso de divorcio es un trámite tortuoso, ya que la pareja debe acudir ante un juez para demostrar una de las nueve causales que contempla la ley para poder divorciarse.



Este proyecto de ley pretendía simplificar este proceso al añadir una décima causal: la sola voluntad de uno de los cónyuges como una causal de divorcio. Es decir, que cualquier persona que quisiera divorciarse podría hacerlo sin que el juez indagara sobre los motivos de la decisión.



Esta causal reivindicaba el derecho de toda persona a solicitar el divorcio sin tener que demostrar en un proceso largo, y muchas veces doloroso, que fue víctima de infidelidad, malos tratos, abandono, abuso de sustancias psicoactivas, etc.



La iniciativa, de autoría de los representantes Juan Fernando Reyes, Katherine Miranda y Julián Peinado, pretendía el juez se concentrará más en los compromisos hacia adelante de la pareja que se iba a separar que en las causales de ese divorcio.



De esta manera se establecía un convenio entre las partes que incluía obligaciones alimentarias entre los cónyuges, la liquidación de la sociedad conyugal, la contribución de los padres a crianza, educación y la obligación alimentaria de sus hijos e hijas, su custodia y cuidado, régimen de visitas y su periodicidad, etc.



Es decir, el proceso haría más énfasis en las obligaciones que tendrá cada persona hacia adelante y no tanto en las causas que llevaron al divorcio, como ocurre hoy en día.



“Así como no se puede obligar a una persona a casarse, tampoco se le puede obligar a mantenerla en un matrimonio en contra de su voluntad. Desafortunadamente, aún en Colombia hay quienes insisten en que los proyectos en pro de las libertades individuales son una persecución religiosa. Y no, están muy equivocados. Los colombianos tenemos derecho a ser libres de verdad”, dijo Reyes Kuri.



No obstante, algunos congresistas, especialmente de tendencia conservadora, argumentaron que esta iniciativa atentaba contra la institución del matrimonio.



"Cada vez más se presentan proyectos contra los principios, los espacios, las instituciones, las buenas costumbres que ha construido nuestra sociedad, esto atenta contra nuestra institución mas importante, el matrimonio", indicó el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés.



En el mismo sentido se pronunció la representante Ángela Sánchez, quien dijo que el proyecto afectaba a la mujer.



"Como mujer rechazo contundentemente este proyecto de ley, esta iniciativa desprotegería a las mujeres y a los niños de nuestro país, este proyecto abre la puerta a que después de los años la mujer quede abandonada", expresó la representante de Cambio Radical.



De esta manera, las causales para el divorcio quedan tal cual está contempladas en el artículo 154 del Código Civil:



1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.



2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.



3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.



4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.



5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.



6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.



7.Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.



8.La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.



9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.



