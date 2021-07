Hijo de Piedad Córdoba anuncia que no volverá al Congreso

El senador Juan Luis Castro Córdoba, del Partido Alianza Verde, hijo de la exsenadora Piedad Córdoba, anunció por medio de una carta dirigida a su madre que no volverá a aspirar al Congreso de la República.



En la misiva, Castro también reconoció que está cansado de ser encasillado por ser el hijo de Piedad Córdoba.



(Lea también: Senador Richard Aguilar renuncia a su curul)

La carta del senador en la que se refiere al tema se conoció luego de varios rumores en el Congreso en los que se aseguraba que Castro renunciaría a su curul. Incluso,

al parecer, la exsenadora y madre de Castro Córdoba habría compartido una columna exponiendo las razones por las que él renunciaría.

Escuché que el senador @JuanLuisCasCo, decepcionado de la política, estaría pensando renunciar al Senado.

Una lástima q el Congreso pierda uno de los pocos legisladores juiciosos y decentes que hay.

Juan en nombre de quienes den RT te pido reconsiderar.

Tras de que somos pocos... — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 27, 2021

Sin embargo, luego de asegurar en sus redes sociales que nadie debía hablar por él y que no tenía voceros ni jefes políticos, Castro publicó la carta dirigida a Piedad Córdoba hablando sobre su renuncia y sobre la independencia de sus decisiones.

🚨 Algunas personas insisten en hablar por mi, mandan mensajes y publican cartas falsas diciendo que “Renuncio”.



➡️ Les cuento: siempre hablo a nombre propio. NO tengo voceros ni jefes políticos.



💪🏿 Mis decisiones las he anunciado y las anunciaré yo, de frente. pic.twitter.com/TnE3lFyBM0 — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) July 28, 2021

En la carta, el senador agradeció a su madre los besos, abrazos y el apoyo incondicional, pero aseguró que la emancipación de los hijos es un acto natural al crecer y que sus decisiones son solo suyas.



“Cuando los hijos nos hacemos adultos nuestro propio carácter, nuestros intereses y nuestra forma de entender e interactuar con el mundo es justamente eso: propia. Mis decisiones como un adulto independiente sin duda en muchas ocasiones han seguido y continuarán siguiendo tu buen consejo, pero siempre serán mías”, dice la carta.



En el texto, Castro Córdoba le dice a su madre que sus posiciones son “diametralmente opuestas” y afirmó que está “cansado de lidiar” con los enemigos de su madre y de que lo “persigan y encasillen” por ser su hijo, por lo que también tomó la decisión de no aspirar más al Senado.



(Le puede interesar: Petro amplifica críticas contra Alejandro Gaviria)

➡️ Un mensaje para mamá.



Para los hijos es imposible olvidar los besos, los abrazos, las secadas de lágrimas después de cada fracaso, la ayuda incondicional; y yo no soy la excepción.https://t.co/5yxQW4U96P pic.twitter.com/eKEu1h8Xhq — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) July 28, 2021

“Aprovecho esta oportunidad para decirte que sí mamá, es cierto que estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, indica el texto.



Por último, Castro escribió a Córdoba que siempre llevará una inmensa gratitud hacia ella y que, justamente por ese cariño, le recuerda: “mis asuntos los resuelvo yo”.



Piedad Córdoba solo retuiteó la carta, que fue compartida por el senador en su cuenta de Twitter.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Políticos reaccionan a expulsión de alemana de primera línea

El impacto político tras la detención de Richard Aguilar