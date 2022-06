Entre el martes y el jueves de la próxima semana, el Gobierno Nacional citó al Congreso a sesiones extras para tramitar cinco proyectos de ley pendientes y dos ascensos de oficiales de la Armada.



La citación se conoció formalmente en medio de la que sería la última sesión ordinaria del Senado en este año legislativo, la cual comenzó con una dura pelea sobre el trámite del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.



La iniciativa que confirma el convenio internacional ya surtió su primero de cuatro debates reglamentarios en la Comisión Segunda del Senado y se espera el segundo en la plenaria de la corporación.



Este acuerdo busca la protección de los líderes defensores del medio ambiente, pero también tiene otras disposiciones que han sido rechazadas por diferentes sectores económicos y gremios del país.



Aunque el proyecto de ley todavía tendría hasta junio de 2023 para ser aprobado en el Congreso, la oposición cerró filas este miércoles y solicitó a la Mesa Directiva que se tramitara en la misma sesión, a pesar de que no había sido anunciado previamente.



La Secretaría del Senado explicó que no era posible debatirlo en la sesión de este miércoles, porque no había sido incluido previamente y, por ende, no había sido anunciado para ser debatido y votado. Según la explicación, las normas legislativas impiden que un proyecto se incluya en el orden del día si no ha sido anunciado previamente.

El senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los impulsores de la norma, afirmó que el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú “está debidamente publicado” y “debidamente anunciado”.



“Es un tratado que tiene como contenido asuntos de derechos humanos y, por lo tanto, tiene prelación en el trámite parlamentario”, afirmó Cepeda, quien agregó que existe la forma de “alterar” el orden del día en una sesión del Congreso.



Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático y presidenta de la Comisión Segunda del Senado, donde fue aprobada la iniciativa en primer debate, afirmó que aunque ella se opone a este acuerdo por “inconveniente”, le dio a la oposición todas las garantías para tramitar este proyecto de ley en esa célula legislativa.

La estrategia de la oposición parece haberse dirigido también al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, a quien señalaron de pasar por encima de los derechos de la oposición en el Senado.



“Lo que le he solicitado, presidente, es que nos diga qué procedimiento le va a dar al trámite del Acuerdo de Escazú (…) Dígalo, ‘en mi legislatura no lo voy a poner’. Esa es una decisión suya, arbitraria, sí, pero díganos qué va a pasar”, le dijo el senador por el Polo Alexander López a Juan Diego Gómez.



El senador conservador Efraín Cepeda terció en la discusión y dijo que era “testigo” del accionar “serio, transparente y garantista” de Gómez frente a la oposición. Cepeda solicitó avanzar en el resto del orden del día ante el elevado número de conciliaciones y proyectos de ley.



