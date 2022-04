Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, una comisión del Congreso llegó hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, para conocer de primera mano qué fue lo que pasó en el operativo militar del pasado 28 de marzo, en el que fue reportada la muerte de 11 disidentes.



Pese a que esta es la información que han manejado las autoridades, algunos habitantes del lugar denunciaron que entre los fallecidos habría algunos civiles, algo que no se ha confirmado oficialmente.



(En otras noticias: Los retos que enfrentan los candidatos en la recta final)

Tras estas denuncias, el representante a la Cámara liberal y de este departamento, Carlos Adolfo Ardila, pidió que la Comisión Segunda de la corporación se desplazara hasta Puerto Leguízamo, lo que sucedió este lunes en horas de la mañana.



Durante varias horas, la célula legislativa desarrolló una audiencia pública en la que participaron el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar en cabeza del comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro.



Durante la audiencia, varios habitantes de la comunidad expusieron sus quejas sobre el operativo militar del pasado 28 de marzo y las razones por las que afirmaron que entre los fallecidos reportados como disidentes habría, al menos, cinco civiles.

#AEstaHora #ComisiónSegunda en Puerto Leguizamo, acompañados del @mindefensa Diego Molano y la cúpula militar en cabeza del Comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro, hablan con la comunidad sobre la operación militar del 28 de marzo en el resguardo indígena del remanso. pic.twitter.com/mO4pvSr1Cd — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) April 25, 2022

El Ejército explicó que el operativo fue preparado de manera detallada luego de conocerse que habría un bazar en Alto Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo, al que llegarían algunos comandantes de las disidencias que operan en la zona.



El jefe de la cartera de Defensa insistió en que “nuestras Fuerzas Militares no pueden omitir su responsabilidad de desarrollar sus operaciones” en contra de grupos como las disidencias, “porque son ellos los que vulneran los derechos de la población colombiana y de los putumayenses”.



El funcionario afirmó que desde el primer momento se puso en conocimiento de instancias como la Fiscalía y la Procuraduría toda la información alrededor del operativo militar y que serán estos entes de control los que determinen si “esos 11 muertos, en desarrollo de operaciones, tenían relación con la estructura o participación de las hostilidades”.

Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la desarrollamos con el propósito de reforzar la seguridad y desarticular las bandas criminales FACEBOOK

TWITTER

“Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la desarrollamos con el propósito de reforzar la seguridad y desarticular las bandas criminales”, agregó el ministro Molano.



En la visita de la Comisión Segunda de la Cámara este lunes a Puerto Leguízamo estuvieron presentes algunos congresistas de la Comisión de Paz del Congreso.



Para este martes está previsto que el ministro Molano responda en el Congreso por varios de los hechos que rodearon este operativo militar. Primero, a las 8:00 a.m., deberá atender el debate de moción de censura que fue citado en la plenaria de la Cámara de Representantes.



Dentro de unos días, la corporación deberá citar a una votación para que los representantes expresen si las respuestas del funcionario fueron satisfactorias o no y si puede seguir en su cargo o debe marginarse del mismo.



Y en la tarde de este martes, en la plenaria del Senado, Molano deberá acudir a un debate de control político por los mismos hechos que fue citado por varios sectores políticos.



(No se pierda: Luis Pérez niega vínculos con paramilitares y alias 'Otoniel')