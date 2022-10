Dos proyectos claves llevados por el gobierno del presidente Gustavo Petro serán discutidos este lunes, 10 de octubre, en el Congreso.



Se trata de la prórroga de la Ley 418, también llamada ley de orden público, y de la reforma política, que ya fue aprobada en primer debate y hoy continuará su discusión en la plenaria del Senado.

Si bien se puede plantear que apenas comienza el trámite legislativo de estas iniciativas, su aprobación será clave para los objetivos del gobierno Petro y demostrará qué tan sólida está la coalición en el Congreso de la República.



La prórroga de Ley 418 da posibilidad de adelantar diálogos de paz y, por ende, es prioritaria para el Ejecutivo, pues uno de los pilares de este gobierno es la llamada ‘paz total’.



Este proyecto comenzó a ser discutido el miércoles de la semana pasada en las comisiones primeras conjuntas y, según lo previsto, hoy sería aprobado en su primer debate.



La iniciativa habla, entre otras cosas, de adelantar diálogos de paz con grupos de origen político, como las guerrillas, pero también permite avanzar en acercamientos con estructuras criminales para su sometimiento.



Por ahora, se aprobó un servicio militar alternativo, el cual dice que los jóvenes podrán elegir entre el servicio militar tradicional o servir a la comunidad de otra manera, como capacitando en tecnología e implementando los acuerdos de paz.



De ser aprobado, este proyecto pasará a plenarias y el Gobierno podrá llevar a cabo sus diálogos de paz con respaldo jurídico.

“Colombia, nosotros y nosotras no podemos estar condenados a vivir en medio de la violencia. Siempre podemos buscar el desarrollo de la paz en este país”, aseveró el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), uno de los ponentes de la iniciativa.

Las comisiones conjuntas están citadas para las 10 de la mañana.

La reforma política

Hoy también se espera que avance en segundo debate la reforma política, otra de las grandes apuestas del Gobierno. Esta no pudo terminar su discusión el miércoles porque el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático se reiteraron del debate, por lo que no hubo quorum para decidir. Y por eso, la plenaria del Senado está citada para terminar este debate.



Este proyecto habla de poner fin al clientelismo y la corrupción electoral y de establecer el voto obligatorio por dos periodos para fomentar la cultura política.



Igualmente busca que se implementen las listas cerradas, paritarias y diversas, y, de ser aprobado, tal y como está la ponencia, la financiación de las campañas será por parte del Estado a los partidos políticos. Es decir, se acabaría el aporte de privados a candidatos.



“Es una reforma de políticos para políticos y no está mirando los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.



De avanzar estas dos iniciativas en su trámite legislativo, el gobierno Petro dará un paso en el Congreso con sus primeras reformas, teniendo en cuenta que el jueves pasado se aprobó, en primer debate, la reforma tributaria.



De todas maneras, el trámite de estas iniciativas permitirá determinar cómo está la coalición de Gobierno en el Legislativo, pues pareciera como si algunos partidos no están del todo alineados con la Administración.



REDACCIÓN POLÍTICA