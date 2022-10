En medio del segundo debate de la reforma rural y agraria del gobierno de Gustavo Petro en la plenaria de la Cámara de Representantes, se presentó un hecho que fue duramente criticado por el presidente de la corporación, David Racero.



Cuando se estaba votando la aprobación del proyecto, y la mayoría de los congresistas ya había depositado su voto, se informó que dichos sufragios no habían quedado registrados por fallas en el sistema.



"Nos informan de nuevo desde cabina que no quedó registrada la votación. Suspendan la votación", dijo Racero, quien instantes previos había hecho gestos de preocupación por unos segundos.



El presidente de la Cámara agregó que a nombre de toda la plenaria le comunican al director administrativo de la corporación y a la empresa encargada del servicio "que este sistema no funciona, no funciona el sistema de votación, no permite la votación de los congresistas, se cae el sistema, toca volver a votar. Es una falta de respeto con la plenaria", afirmó Racero.

Y le pidió al director administrativo y a los funcionarios que tienen que ver con que el sistema funcione bien que harán efectiva la póliza para que "arreglen de una vez por todas el sistema. Esto no puede ocurrir. El sistema que teníamos anteriormente no se caía. Esto es una situación lamentable y grave".



"No podemos seguir así, ya la paciencia se agota", remató Racero.



Finalmente, el sistema fue habilitado y se aprobó el título y la pregunta del proyecto que ahora pasará al Senado.



