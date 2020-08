'No hay autorización para militares en EE. UU. en Colombia': Congreso

A través de una carta, el expresidente del Congreso, Lidio García, le pidió al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que rectifique la información respecto al tránsito de tropas norteamericanas en el territorio nacional.

"No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese "autorizado" la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano", advierte García en la misiva.



En una rueda de prensa, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había anunciado que la presencia y las actividades de las tropas militares procedentes de los Estados Unidos estaban avaladas desde la rama legislativa, la cual le fue comunicada a través de una carta que le entregó el senador Lidio García, saliente presidente del Congreso.



(En contexto: Actividades de las tropas de EE. UU. en Colombia ya se reiniciaron)



El Mindefensa dijo en su momento que 69 senadores que le habrían comunicado al entonces Presidente del Senado, que no veían problema alguno con que estas tropas ejerzan el papel que explicó el Gobierno, se encuentra en actividades de acompañamiento y aprendizaje entre las Fuerzas Militares de Colombia y las de los Estados Unidos.

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, evalúa, en materia de seguridad, los dos años de gobierno de Iván Duque. Foto: Ministerio de Defensa

En ese documento solo está la firma de Lidio García, donde asegura que los dichos 69 congresistas de los que no se menciona nombre alguno, le comunicaron su aprobación a la presencia de las tropas.



(Puede leer: Polémica por autorización de tropas de EE. UU. en Colombia)



Ahora, el expresidente del Congreso le pide rectificar porque el documento no corresponde a una respuesta oficial por parte del Senado. Él advierte que la comunicación del senado enfatizaba que los senadores "con ocasión al arribo de una comisión asesora de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, se había ejercido por parte del Senado de la República el 'control político de manera satisfactoria que le asiste a este cuerpo colegiado' y que en criterio de los firmantes, no procedía a dar aplicación a lo señalado por el numeral 4 del artículo 173 de la Consitución Política".

Vea la carta aquí:

Carta Lidio García. Foto: Archivo particular

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET