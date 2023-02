El Congreso de la República, donde se hacen las leyes de Colombia, tiene algunos datos curiosos que tal vez usted no conocía.



Si hablamos de su historia, debe tener en cuenta que el edificio del Congreso de la República queda en el centro de Bogotá, en el costado sur de la Plaza de Bolívar.



Según la historia que narra el Senado de la República en su portal web, a juicio de los historiadores, "la semilla del parlamento colombiano se sembró el 27 de noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de Federación de la Provincias Unidas de la Nueva Granada".



Ese fue el primer Congreso. Estuvo conformado por: José Manuel Restrepo, diputado de la Provincia de Antioquia; Enríque Rodríguez, por Cartagena; Manuel Campos, por Neiva; Camilo Torres, por Pamplona y Joaquín Camacho, por Tunja.



Con la fuerte influencia de Montesquieu, "se creó el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, para mayo y junio", cuenta el Senado.



Además, se aceptó la reelección, siempre y cuando no fuera para un periodo inmediato. Se acordó que el tratamiento al Congreso sería de “Alteza Serenísima”, el del Presidente de “Excelencia” y el de los parlamentarios, que no recibirían ningún salario, de “Señorías”.



Cuenta el portal que la Constitución de Cundinamarca, de 1812, ratificó las dos Cámaras, dispuso un período de 2 años y 19 miembros, lo que equivalía a uno por cada 10.000 habitantes.



"En 1842 la inasistencia a las sesiones era tal, que se resolvió multar a quien no justificara su falla, con una cantidad que oscilaba entre 200 y 500 pesos, según el caso", asegura el recuento del Congreso.



El primer expresidente en ser acusado ante el Congreso fue José María Obando del Campo, señalado por traición y rebelión. Fue suspendido de sus funciones. "Se le acusó

absurdamente de colaborar desde su alta posición con el golpe militar con que José María Melo lo derrocó".



En 1949 el Congreso fue clausurado por el expresidente Mariano Ospina Pérez. Por otro lado, la primera mujer que intervino en la plenaria del Congreso fue la senadora Esmeralda Arboleda en 1958. También fue primera dama de la Nación.



Ahora bien, sobre la fachada del edificio, el historia Felipe Arias Escobar le contó al portal Colombia Visible que el Capitolio, no estaba pensando para que funcionara solo el Congreso, sino para ser la sede de las tres ramas.



Radio Nacional explica, además, que el danés Thomas Reed fue contratado por el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera para dirigir el proyecto. "Este arquitecto fue quien le dio el nombre de Capitolio Nacional para asimilarlo con la denominación que en la antigua Roma se le daba a la sede del Senado", expone el medio.



La historia narra además que su construcción fue muy demorada, por eso, coloquialmente, se le conocía como "El enfermo de piedra". Fue inaugurado en 1926.



En 1969 el Banco de la República emitió una serie de billetes que tenían su imagen. EL TIEMPO en el 2007 organizó un concurso llamado 'Las siete maravillas de Colombia' y el Capitolio quedó seleccionado como semifinalista.



Arias agrega que entre las obras que se pueden ver allá están los "óleos de Ricardo Acevedo Bernal, instalados en los salones principales de plenaria del Congreso; los vitrales hechos en el taller del francés de Gustave Pierre Dagrant, que están en los salones Elíptico y Boyacá, y el mural Tres cordilleras y dos océanos, del maestro Alejandro Obregón".



Sobre las sillas, el historiador relata que las que están en el Salón de la Constitución “tienen un monograma, una E, una U y una C entrelazadas en el espaldar, es decir, Estados Unidos de Colombia. Son un vestigio de esos usos que tenía el Capitolio en el siglo XIX durante el periodo federal”.



